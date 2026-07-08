Над Ярославской областью сбили четыре беспилотника

Утром 8 июля в небе над Ярославской областью были нейтрализованы четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Атака врага отбита»,— написал он.

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе в 3:59. В это же время был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас дорожные ограничения и режим опасности сняты.

Ярославскую область атакуют третий день подряд. 6 июля в регионе был отражен крупнейший налет на местный НПЗ.

Алла Чижова