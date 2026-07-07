Главные новости к вечеру 7 июля

В Петербурге вспоминали бывшего министра транспорта Романа Старовойта. С утра к его могиле на Смоленском кладбище родственники и коллеги несли цветы.

В Ленобласти планируют разрешить отпуск бензина в металлические канистры до 10 литров. Как сообщил пресс-секретарь главы региона Никита Донцов, речь идет исключительно о металлических канистрах, соответствующих ГОСТу.

Петербург и Ленобласть договорились сообща регулировать рынок вейпов. С 1 марта 2027 года регионы вправе ввести полный запрет на розничные продажи электронных систем доставки никотина.

Задержан подозреваемый в поджоге «Дома Ропса» на Петровском острове. По данным ГУ МВД, мужчина в состоянии опьянения проник в заброшенный особняк, закурил и бросил окурок на пол.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за шторма. По данным МЧС, ночью в регионе прогнозируются штормовой ветер с порывами до 34 м/с и волны высотой до 5 м.

«Лукойл» увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 тонн в сутки на фоне повышенного спроса на бензин. Власти рассчитывают, что это позволит ускорить стабилизацию ситуации на топливном рынке и сократить очереди на автозаправочных станциях.

Карина Дроздецкая