Задержан подозреваемый в поджоге «Дома Ропса» на Петровском острове

Полиция Петроградского района задержала 34-летнего мужчину, который, по предварительной версии, случайно поджег объект культурного наследия на Петровской косе. Уголовное дело пока не возбуждено, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении дела

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении дела

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, задержанный в состоянии опьянения проник в заброшенный особняк, закурил и бросил окурок на пол. Огонь уничтожил Дом управляющего завода «Ропс и Ко» — уникальный образец деревянной архитектуры. Здание долгое время пустовало, но ранее планировалось его реконструировать под музей яхтенного спорта. Подозреваемого доставили в отдел, решается вопрос о возбуждении дела.

Кирилл Конторщиков