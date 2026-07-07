Петербург и Ленобласть договорились сообща регулировать рынок вейпов

Заксобрание Петербурга провело второе заседание рабочей группы по ограничению продажи вейпов. Ключевое решение — синхронизировать будущие запреты с Ленинградской областью, чтобы избежать перетока нелегальной торговли через административные границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая группа до конца июля принимает предложения от экспертов и заинтересованных сторон

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Рабочая группа до конца июля принимает предложения от экспертов и заинтересованных сторон

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как заявил спикер Александр Бельский, два субъекта составляют единую агломерацию, поэтому разрозненные меры не дадут эффекта. С 1 марта 2027 года регионы вправе ввести полный запрет на розничные продажи электронных систем доставки никотина. К этому моменту Петербург намерен подготовить юридически проработанное и реально исполняемое решение. На заседании также обсудили риски: рынок уже ищет лазейки — меняет вывески и способы продвижения. Рабочая группа до конца июля принимает предложения от экспертов и заинтересованных сторон.

Кирилл Конторщиков