Власти обсудят поставки топлива в Иркутскую область, Забайкалье и на юг России

Власти России на совещании в правительстве 7 июля обсудят обеспечение топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, особое внимание будет уделено регионам, где идут сельскохозяйственные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов»,— сказал господин Новак на совещании в правительстве (цитата по ТАСС). Он назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. В частности, в Иркутской области и в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности. Во многих регионах, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, ввели ограничения на продажу топлива в одни руки или приостановили его свободную реализацию.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».