Власти обсудят поставки топлива в Иркутскую область, Забайкалье и на юг России
Власти России на совещании в правительстве 7 июля обсудят обеспечение топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, особое внимание будет уделено регионам, где идут сельскохозяйственные работы.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Рассмотрим сегодня баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов»,— сказал господин Новак на совещании в правительстве (цитата по ТАСС). Он назвал ситуацию на рынке топлива в России напряженной.
Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. В частности, в Иркутской области и в Забайкальском крае действует режим повышенной готовности. Во многих регионах, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, ввели ограничения на продажу топлива в одни руки или приостановили его свободную реализацию.
Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».
В конце мая 2026 года Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажного спроса среди населения спрос на топливо в России вырос на 20–30%. В то же время аналитики в апреле 2026 года предполагали, что введенный с 1 апреля 2026 года запрет на экспорт не сможет полностью стабилизировать ситуацию на топливном рынке. При этом ранее, в ноябре 2024 года, Александр Новак сообщал, что инциденты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) практически не повлияли на нефтепереработку, и аварии носили локальный характер. Тем не менее, для насыщения рынка топливом с марта 2024 года был введен запрет на экспорт бензина на полгода.
Проблемы с поставками топлива в южные регионы России наблюдались и ранее, в августе 2023 года, когда Минэнерго объясняло их сезонной загруженностью железных дорог в туристический сезон. Тогда нехватка топлива отмечалась в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму. Ситуация на Дальнем Востоке также традиционно осложняется недостатком собственных нефтеперерабатывающих мощностей, и хронический дефицит покрывается объемами из Сибири и западной части России по железной дороге. Правительство периодически предпринимало меры для стабилизации ситуации, включая обнуление пошлин на импорт нефтепродуктов и увеличение производства зимнего дизтоплива.