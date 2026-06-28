В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев из-за дефицита топлива ввел на территории региона режим повышенной готовности. Особый правовой режим, как пояснил губернатор, нужен, чтобы не допустить в регионе чрезвычайной ситуации.

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«Сейчас наша основная задача — снять остроту вопроса, связанную с недостаточной отгрузкой топлива в регион, уменьшить ажиотаж на АЗС, наладить четкую работу всех служб в этих непростых условиях», — написал Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

На время режима повышенной готовности на территории Иркутской области действуют следующие меры.

На заправках «Роснефть» ограничивается продажа топлива до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другим АЗС разрешено устанавливать ограничение меньше этого объема.

Запрещена продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

Работодателям организаций, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендуется перевести максимально большое количество сотрудников на дистанционный режим работы.

МВД и Росгвардия должны выставить патрули в местах продажи топлива, обеспечивать соблюдение общественного порядка в очередях, пресекать попытки продажи топлива, идущие вразрез с принятыми мерами. Нарушителей привлекать к ответственности.

По данным издания ircity.ru на 28 июня, на заправках «Роснефти» в Иркутской области литр АИ-92 стоит 64,7 руб., АИ-95 — 68,3 руб., АИ-100 — 94,55 руб., дизельного топлива — 85 руб. На заправках БРК: АИ-92 — 73,5 руб., АИ-95 — 77,3 руб., АИ-100 — 115 руб., дизель — 91,5 руб. На заправках «КрайсНефти» и ОМНИ топливо продают только по картам.