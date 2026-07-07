Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России

Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти рассматривают дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, добавил господин Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Александр Новак (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер Александр Новак (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной»,— сказал господин Новак на совещании в правительстве (цитата по ТАСС). Он добавил, что обсудит с правительством баланс производства и потребления на рынке, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. В некоторых регионах стали вводить ограничения на продажу топлива в одни руки или приостановили свободную реализацию бензина и дизеля. Это спровоцировало рост цен на АЗС. Самый сильный рост цен был зафиксирован в Севастополе. Там, по данным Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 30%.

Подробнее — в материале «Ъ» «НПЗ не успевают за спросом».