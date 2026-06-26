В Забайкалье отпуск топлива физлицам сократили до 15 литров на одну машину

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение режима повышенной готовности из-за дефицита топлива в Забайкальском крае является не первым подобным случаем в России. Например, в Иркутской области в трех районах режим повышенной готовности вводился с 2 сентября 2024 года из-за низкого объема запаса топлива для прохождения зимы, а в Усть-Куте в январе 2024 года – из-за недопоставки твердого топлива для котельных. Почти за год до текущей ситуации, 7 ноября 2025 года, власти Забайкалья уже обращались к правительству РФ с просьбой ускорить поставки бензина с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области, поскольку дефицит был вызван задержками в транспортировке. В конце октября 2025 года Минэнерго РФ разрабатывало дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива.

Проблемы с топливом также наблюдались и в других регионах России. В конце мая 2026 года в Крыму был введен дефицит топлива, и там была прекращена свободная продажа бензина. Также в июне 2026 года Минэнерго России сформировало отраслевой штаб из-за сложностей с поставками топлива в южных регионах страны. В Дагестане 25 июня 2026 года из-за повышенного спроса ограничили продажу топлива до 20 литров бензина и 50 литров дизеля в одни руки, чтобы избежать искусственного дефицита.

Аналитики отмечали, что возможная нехватка топлива может быть связана с простоями нефтеперерабатывающих заводов и тем, что введенный 1 апреля 2026 года запрет на экспорт не смог полностью стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Запрет на экспорт бензина вводился правительством РФ на полгода с 1 марта 2024 года, чтобы поддержать внутренний рынок в условиях дефицита. Тогда Минэнерго также поручалось разработать меры, обязывающие нефтекомпании направлять на переработку не менее 40% сырья с последующей поставкой на внутренний рынок.

Помимо транспортно-логистических проблем, на ситуацию влияют атаки беспилотников на НПЗ, которые создают риски нехватки топлива. В свою очередь, правительство РФ предпринимает меры по перенаправлению потоков топлива и обнулению пошлин на импорт нефтепродуктов из третьих стран для поддержания стабильности рынка.