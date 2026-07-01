НПЗ не успевают за спросом

Переработка нефти в России, сократившаяся в июне до 4,1 млн баррелей в сутки, может вырасти на 7–22% в ближайшие три месяца, ожидают в Kpler. Впрочем, загрузка НПЗ летом все равно может оказаться ниже, чем в 2024–2025 годах. Аналитики рассчитывают на нормализацию ситуации на рынке в августе, но указывают, что баланс рынка будет хрупким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Объем переработки нефти в России в июне снизился до минимального за последние годы уровня — 4,1 млн баррелей в сутки (б/c), подсчитали аналитики компании Kpler. По их оценкам, в июле—сентябре загрузка российских НПЗ может вырасти на 7–22%, до 4,4–5 млн б/с.

Как отмечают в Kpler, остаточные потребности в техническом обслуживании НПЗ могут удерживать объемы нефтепереработки во втором полугодии ниже исторических значений, ограничивая потенциал увеличения поставок. Источник “Ъ” в отрасли считает, что в июле переработка «в лучшем случае» останется на уровне 4 млн б/с, если не будет новых внеплановых остановок НПЗ.

Как сообщал Bloomberg, в мае нефтепереработка в России снизилась на 13% год к году, до 4,58 млн б/c, минимума с 2009 года, а в первые дни июня показатель опустился ниже 4 млн б/c. По данным агентства, летом 2025 года переработка нефти в России была в диапазоне 5–5,2 млн б/c, а летом 2024 года — от 5,2 млн до 5,5 млн б/c. Таким образом, если загрузка НПЗ в ближайшие месяцы вырастет до 5 млн б/c, показатель останется на 4–9% ниже уровней 2024–2025 годов.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин также указывает, что июнь стал нижней точкой по загрузке НПЗ за последние годы: средневзвешенный показатель опустился примерно до 64–65% против нормальных 82–84%.

В физическом выражении это ориентировочно 4,1–4,3 млн б/c против нормальных 5,3–5,5 млн б/c. По словам господина Касаткина, главное ограничение — одновременное выпадение части мощностей первичной и вторичной переработки, прежде всего в европейской части России. В июле, считает он, возможно восстановление загрузки НПЗ до 74–75%, а в августе — до более 80%. «Но запас прочности рынка останется пониженным до конца лета, поскольку часть мощностей может быть возвращена в строй постепенно, а накопленные запасы бензина будут ниже комфортного уровня»,— говорит аналитик.

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам топливного рынка 28 июня заявил, что мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых заводов, сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые отложены.

«В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели»,— сказал Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак 1 июля сообщал журналистам, что отдельные случаи дефицита топлива на АЗС есть, но перебои в основном связаны с изменением логистики. «Несмотря на то что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас, делается все для загрузки мощностей дополнительных»,— цитирует чиновника Reuters.

По данным Национального биржевого ценового агентства, в июне суммарный объем реализации автомобильного бензина на Петербургской бирже снизился на 23,9% год к году, до 610,36 тыс. тонн. Продажи дизтоплива на торгах упали на 35,4%, до 1,07 млн тонн. По данным агентства, объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на 1 июля на АИ-92 составил 62,04 тыс. тонн, на АИ-95 — 38,52 тыс. тонн.

По словам Дмитрия Касаткина, пока нехватка бензина может закрываться за счет импорта, отбора запасов, ограничения экспорта и перераспределения объемов внутри страны. Ранее правительство запретило экспорт бензина для всех участников рынка до 31 июля и рассматривает возможность введения запрета на вывоз дизтоплива для НПЗ. По данным источников Reuters, индийские НПЗ уже направили в Россию не менее 60 тыс. тонн бензина, около 50 тыс. тонн АИ-92 в июле—августе может отправить Казахстан, а всего Россия может импортировать примерно 400 тыс. тонн бензина.

Наиболее реалистичный сценарий, считает господин Касаткин, связан с постепенной нормализацией с августа, когда производство и импорт покроют внутренний спрос.

Если же восстановление мощностей НПЗ сдвинется на один-два месяца или возникнут новые ограничения для переработки, нехватка бензина может продлиться до сентября, добавляет он. Налоговый эксперт Борис Луцет отмечает, что поправки к Налоговому кодексу, направленные на субсидирование выпуска бензина путем смешения и импорта топлива в сочетании с повышением допустимой доли присадок и понижением экологического класса, логичны с точки зрения насыщения рынка, но не качества продукта. Также остается открытым вопрос стоимости этих новаций для бюджета, добавляет он.

Ольга Озембловская