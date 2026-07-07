В аэропорту Сочи третий раз за сутки ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи днем 7 июля в третий раз с начала суток ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань вновь перестала принимать и отправлять рейсы спустя примерно час после отмены предыдущих ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

О введении новых ограничений сообщил в своих социальных сетях официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, временные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

После введения ограничений аэропорт Сочи временно прекратил обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов. Возобновление работы воздушной гавани будет возможно после отмены ограничений, о чем Росавиация сообщит дополнительно.

Это уже третий случай введения подобных мер в аэропорту курорта с начала 7 июля. Первые ограничения начали действовать в 05:56 и продолжались около двух с половиной часов. В штатном режиме аэропорт возобновил работу в 08:35.

Во второй раз ограничения ввели днем. Воздушная гавань не обслуживала рейсы с 12:11 до 13:34, после чего работа аэропорта была восстановлена. Однако спустя примерно час Росавиация вновь объявила о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов.

Одновременно ограничения продолжают действовать и в аэропорту Геленджика. По данным Росавиации, воздушная гавань не обслуживает рейсы с 10:57 7 июля.

Ранее в течение дня временные ограничения вводили также в аэропорту Краснодара. Они действовали около пяти часов. При этом на выполнение рейсов эти меры не повлияли, поскольку в соответствии с действующим извещением NOTAM аэропорт Краснодара принимает и отправляет воздушные суда в период с 09:00 до 23:00 по московскому времени.

Росавиация подчеркивает, что все ограничения вводят исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпаний и аэропортов о статусе своих рейсов, поскольку решения о переносе времени вылета и прилета принимают перевозчики с учетом действующих ограничений.

Мария Удовик