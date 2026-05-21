Трафик пошел не по графику

Инициатива властей ввести плату за международный трафик для абонентов мобильной связи отложена до осени. Собеседники “Ъ” говорят, что технически такую меру пока реализовать сложно: точно отличить VPN-трафик от обычного зашифрованного трафика в большинстве случаев затруднительно, поэтому под тарификацию может попадать весь трафик с зарубежных ресурсов.

Власти не планируют обязывать мобильных операторов взимать плату за международный трафик для абонентов до сентябрьских выборов в Госдуму, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще два собеседника на рынке. Собеседники “Ъ” говорят, что сейчас нет документа, в котором были бы указаны сроки введения платы и закреплены обязательства операторов.

Источник “Ъ” добавляет, что пока непонятно, как технически можно реализовать такую меру: многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса.

«Скорее всего, это выльется в техническую невозможность это сделать»,— предполагает источник “Ъ”.

В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев. В Минцифры не ответили на запрос.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры прорабатывает параметры дополнительной тарификации международного трафика на мобильных телефонах. Forbes сообщал, что Минцифры просило операторов ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях к 1 мая.

Перед Минцифры поставлена задача по снижению использования россиянами VPN. Как уже сообщал “Ъ”, для этого министерство разработало несколько мер, которые должны вынудить IT-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей с включенным VPN к своим сервисам (см. “Ъ” от 10 апреля). Если компания позволяет пользователям заходить на свои ресурсы и приложения с включенным VPN, то ее предлагается исключать из «белых списков»; исключать ее приложения из перечня для обязательной предустановки на устройства; лишать IT-аккредитации, которая дает льготы (налоговые преференции, IT-ипотеку, отсрочку от срочной службы в армии сотрудникам и др.) (см. “Ъ” от 31 марта). Кроме того, как сейчас обсуждается, компании должны самостоятельно выявлять VPN-подключения пользователей и передавать данные об этом в Роскомнадзор, чтобы ведомство блокировало их.

«Отличить VPN-трафик от обычного зашифрованного трафика в большинстве случаев затруднительно, поэтому под тарификацию, вероятно, попадал бы весь трафик, направленный на зарубежные ресурсы. Это означает, что пользователь мог начать платить за повседневные действия — например, поиск через Google или использование зарубежных сайтов и приложений»,— объясняет директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. В среднем активный пользователь смартфона потребляет около 20–30 ГБ трафика в месяц (без учета интернет-трафика непосредственно для удаленной работы), добавляет он: «При этом до 50% объема приходится на видеоконтент, что эквивалентно примерно 10–15 ГБ в месяц».

Для большинства пользователей лимита в 15 ГБ международного трафика, вероятно, хватит — при условии, что они не потребляют активно зарубежный видеоконтент, соглашается основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко:

«Для полноценного контроля такого механизма операторам и регуляторам пришлось бы существенно усиливать системы анализа и фильтрации трафика». При этом в мировой практике тарификации именно международного интернет-трафика внутри какой-либо страны нет, добавляет он.

«Мера принесет операторам 15–30 млрд руб. валовой выручки в год по всей "большой четверке" — это 1–2% совокупной выручки, притом что передача данных уже дает 65–75% мобильной выручки»,— говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Эта мера будет восприниматься абонентами как «налог на VPN», и негативная реакция абонентов пойдет не против операторов, а против государственных органов, добавляет он.

Алексей Жабин