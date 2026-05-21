Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях

Власти не планируют обязывать мобильных операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердили еще два собеседника на рынке. Собеседники “Ъ” говорят, что сейчас нет документа, в котором были бы указаны сроки введения платы и прописаны обязательства операторов.

Источник “Ъ” добавляет, что пока непонятно, как технически можно полноценно реализовать такую меру: многие российские сервисы и сайты используют иностранные IP-адреса. «Скорее всего это выльется в техническую невозможность это сделать», — предполагает источник “Ъ”. В «Вымпелкоме», МТС, Т2 отказались от комментариев. В «МегаФоне» отказались от комментариев, в Минцифры не ответили на запрос.

Ранее “Ъ” писал, что Минцифры прорабатывает параметры дополнительной тарификации международного трафика на мобильных телефонах. Forbes сообщал, что Минцифры просило операторов ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Перед Минцифры поставлена задача по снижению использования россиянами VPN. Как уже сообщал «Ъ», для этого министерство разработало несколько мер, которые должны вынудить IT-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей со включенным VPN к своим сервисам (см. “Ъ” от 10 апреля).

