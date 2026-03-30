Минцифры допустило введение административной ответственности за VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями цифровых платформ 28 марта не исключил введение административной ответственности за использование VPN. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным издания, господин Шадаев выразил надежду, что введения административной ответственности удастся избежать. На совещании Минцифры призвало крупных операторов связи, цифровые платформы и интернет-ретейл принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. Два источника Forbes рассказали, что платформы могут обязать ограничивать доступ к своим сервисам тем клиентам, кто использует VPN. Собеседники предположили, что инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента.

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в КоАП, которые вводят административное наказание за поиск экстремистских материалов. Соответствующая статья (ст. 13.53 КоАП) предусматривает штрафы для физических лиц до 5 тыс. руб. В марте Минцифры предложило внести поправки к закону о поиске экстремистских материалов, разрешающие искать их в научных целях и в рамках правоохранительной деятельности, писал Forbes.