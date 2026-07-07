Названы примерные сроки запуска работы склада Wildberries под Ярославлем

Первую очередь логистического центра Wildberries в районе деревни Корюково Ярославского округа планируют ввести в конце августа – начале сентября. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в специальном интервью RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«У нас недавно открылся Ozon, огромные склады. Wildberries занимается строительством. Скоро будем вводить первую очередь. Надеюсь, в конце августа — начале сентября мы это сделаем. В общей сложности это будет порядка 230 тыс. кв. м»,— сказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что соглашение о строительстве Михаил Евраев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук подписали в конце 2023 года. В проект будет вложено более 10 млрд руб., распределительный центр даст 9 тыс. новых рабочих мест.

Алла Чижова