Под Ярославлем логистический центр Ozon вышел на полную мощность

В Ярославской области компания Ozon запустила третью и четвертую очереди логистического центра и вывела его на полную мощность: центр сможет обрабатывать до 800 тыс. заказов в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Первая очередь логистического центра в деревне Корюково была запущена в октябре 2024 года. В результате запуска всех очередей площадь складского комплекса выросла в 1,5 раза — до 117 тыс. кв. м. Комплекс будет обслуживать не только Ярославскую область, но и соседние регионы: Костромскую, Ивановскую, Вологодскую, часть Тверской и Архангельской областей.

Запуск двух очередей позволит местным продавцам разместить более 30 млн товаров. «Благодаря расширению инфраструктуры они смогут еще быстрее отгружать товары и отправлять их покупателям в 33 тыс. населенных пунктов по всей России и СНГ»,— добавили в пресс-службе.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате открытия комплекса было создано 1600 рабочих мест, а дополнительные отчисления в бюджет региона по НДФЛ составят 300 млн руб.

Построил логистический центр партнер Ozon — компания ООО «Регион Логистика», входящая в Группу компаний «МБМ». Она инвестировала в строительство 9 млрд руб. Инвестиции Ozon в оборудование и IT-инфраструктуру составили 4,5 млрд руб.

Алла Чижова