В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА и сняли ограничения в аэропорту

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Одновременно в аэропорту курорта сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ранее вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме после отмены ограничений. Временные меры безопасности действовали для защиты полетов гражданских воздушных судов. После их отмены аэропорт продолжил обслуживание рейсов по действующему расписанию с учетом решений авиакомпаний.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за статусом своих рейсов. Информацию обо всех изменениях авиаперевозчики направляют по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Актуальные сведения также объявляют по системе оповещения в терминале.

Одновременно оперативные службы сообщили об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. По официальной информации, опасности для жителей и гостей Сочи в настоящее время нет.

Несмотря на отмену режима угрозы, жителей и туристов призвали соблюдать меры предосторожности. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо учитывать, что обломки сбитых беспилотников могут представлять опасность.

Власти и экстренные службы рекомендовали не приближаться к таким предметам, не фотографировать их и не пользоваться рядом мобильными телефонами. При обнаружении подобных объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.

В аэропорту поблагодарили пассажиров за понимание и призвали продолжать следить за официальной информацией авиакомпаний о статусе рейсов. После снятия ограничений все службы воздушной гавани продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая обслуживание пассажиров и воздушных судов. Одновременно экстренные службы продолжают контролировать оперативную обстановку и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Мария Удовик