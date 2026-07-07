В Ярославской области вновь объявили беспилотную опасность

В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев утром 7 июля.

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Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях необходимо зашторить окна и отойти от них, желательно — находиться в комнатах со сплошными стенами.

Губернатор сообщил, что Минобороны и силовые ведомства отражают атаку. В регионе также закрыт аэропорт.

Беспилотная опасность вводится в регионе второй день подряд. 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ.

Алла Чижова