В Ярославской области вновь объявили беспилотную опасность
В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев утром 7 июля.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях необходимо зашторить окна и отойти от них, желательно — находиться в комнатах со сплошными стенами.
Губернатор сообщил, что Минобороны и силовые ведомства отражают атаку. В регионе также закрыт аэропорт.
Беспилотная опасность вводится в регионе второй день подряд. 6 июля была отражена крупнейшая атака на НПЗ.