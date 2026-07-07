Ярославский аэропорт закрыли для полетов
Ночью 7 июля в ярославском аэропорту (Туношна) ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в 4:34.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— указывается в сообщении.
На сегодняшний день в аэропорту запланирован один рейс между Ярославлем и Нарьян-Маром. Самолет должен прилететь в 12:10 и вылететь в 12:55. На онлайн-табло рейс пока находится в статусе «по расписанию».
Ограничения в ярославском аэропорту вводятся второй день подряд: 6 июля регион подвергся крупнейшей атаке беспилотников.