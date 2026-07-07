FIFA оштрафовала нападающего США на $40 тыс. после скандала с красной карточкой

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (FIFA) оштрафовал нападающего сборной США Фоларина Балогана на $40 тыс. по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0). Как сообщает пресс-служба организации, половина штрафа выписана за прямую красную карточку — на 64-й минуте форвард наступил на голеностоп защитнику Тарику Мухаремовичу. Вторую часть суммы Балоган получил за то, что после удаления вернулся на поле праздновать победу с командой. По информации инсайдера Роба Харриса, половину штрафа за игрока собирается выплатить Федерация футбола США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фоларин Балоган

Фото: Troy Wayrynen / Reuters Фоларин Балоган

Фото: Troy Wayrynen / Reuters

Футболист, согласно правилам федерации, из-за красной карточки должен был автоматически пропустить следующий матч США против сборной Бельгии за выход в четвертьфинал ЧМ, однако Дисциплинарный комитет FIFA принял беспрецедентное решение отменить дисквалификацию Балогана. Это случилось после звонка президента США Дональда Трампа главе футбольной федерации Джанни Инфантино. Господин Трамп попросил своего собеседника «пересмотреть» запрет футболисту играть в следующем матче сборной.

Президент США лично подтвердил, что просил пересмотреть отстранение форварда. Сам господин Инфантино в ответ на критику заявил, что дисциплинарные органы федерации остаются полностью независимыми.

В Королевской бельгийской футбольной ассоциации раскритиковали вердикт федерации, а главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия сравнил амнистию американца с «апрельской шуткой». FIFA оперативно отклонила апелляцию бельгийской стороны, признав ее недопустимой. Матч 1/8 финала между сборными США и Бельгии состоится 7 июля в Сиэтле в 3:00 по московскому времени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Политический Балоган».