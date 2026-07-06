Политический Балоган

Североамериканский чемпионат мира, который три недели обходился без громких происшествий, потряс скандал такого масштаба, что уже точно стал мощнейшим ударом по репутации главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. FIFA внезапно заменила реальную дисквалификацию за красную карточку Фоларина Балогана, форварда сборной США, на условную, дав ему возможность сыграть в матче 1/8 финала против бельгийцев. Судя по всему, это случилось после звонка господину Инфантино американского президента Дональда Трампа, признавшего, что просил «пересмотреть» первоначальный вердикт. Возмущение этим решением выразили многие известные игроки, тренеры и функционеры. А вторая по значимости футбольная структура — Союз европейских футбольных ассоциаций — приравняла его к переходу «красной линии» и подрыву «целостности» первенства. Джанни Инфантино настаивает, что в «деле Балогана» FIFA сохраняла «независимость» и «автономность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активное участие президента США Дональда Трампа в решении вопроса, связанного с красной карточкой игроку сборной его страны, поставило в сложное положение главу FIFA Джанни Инфантино (слева)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Активное участие президента США Дональда Трампа в решении вопроса, связанного с красной карточкой игроку сборной его страны, поставило в сложное положение главу FIFA Джанни Инфантино (слева)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

В понедельник, 6 июля, даже те, кто до сих пор не следил за ходом североамериканского чемпионата мира, должны были наизусть выучить фамилию форварда сборной США Фоларина Балогана. Это из-за него на первенстве, которое обходилось без серьезных ЧП, разразился скандал, затмивший все происходящие на нем спортивные события и уже вылившийся в публичное противостояние двух ведущих в футболе структур. Его внешним проявлением было выдержанное в чрезвычайно жесткой риторике заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), в котором он обвинил Международную федерацию футбола в переходе «красной линии» из-за «необъяснимого и ничем не оправданного» поступка, подрывающего «целостность игры» и «доверие к соревнованию», так как «определенность правил больше не гарантируется их хранителями».

Бурю вызвало принятое за несколько часов до публикации этого заявления решение дисциплинарного комитета FIFA.

Он рассматривал инцидент из матча стартового раунда play-off чемпионата мира, состоявшегося 1 июля в Санта-Кларе. В нем сборная США играла против команды Боснии и Герцеговины. Американцы одержали победу — 2:0, но в середине второго тайма лишились открывшего счет центрфорварда Фоларина Балогана. Бразильский судья Рафаэл Клаус показал ему красную карточку за фол на Тарике Мухаремовиче: нападающий в борьбе за мяч наступил оппоненту на лодыжку, нанеся травму.

Представители сборной США, в частности ее тренер Маурисио Почеттино, не скрывали, что считают удаление несправедливым, поскольку Фоларин Балоган нарушил правила ненамеренно. С этим мнением соглашались некоторые эксперты. Например, известный арбитр Марк Клаттенбург полагал, что Рафаэл Клаус действительно проявил излишнюю суровость в отношении американского футболиста, имея возможность ограничиться предупреждением.

Наиболее неприятным для хозяев чемпионата последствием красной карточки оказалась полагающаяся за удаление в соответствии с п. 4 ст. 66 дисциплинарного кодекса FIFA дисквалификация Фоларина Балогана на следующий матч его команды. Это была встреча в 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии, которая состоялась в ночь с 6 на 7 июля по московскому времени. Однако за сутки с небольшим до его начала головная футбольная структура сообщила, что ее дисциплинарный комитет пересмотрел санкцию. Реальную дисквалификацию заменили на условную, вступающую в силу только в том случае, если Фоларин Балоган совершит аналогичное по тяжести нарушение в течение ближайшего года. Таким образом, он получил разрешение сыграть с бельгийцами. Формально у Федерации футбола Бельгии осталось право опротестовать корректировку, но было очевидно, что ее апелляцию попросту не успеют рассмотреть до старта матча со сборной США.

На самом деле в основе неожиданного решения также лежит положение из дисциплинарного кодекса. Это ст. 27. Она разрешает «полную или частичную» трансформацию наказания в условную после анализа нарушения.

До «дела Балогана» уже был один громкий прецедент применения этой статьи. В ноябре прошлого года FIFA дисквалифицировала на три встречи одну из ярчайших звезд современного футбола португальца Криштиану Роналду после удаления в отборочном матче чемпионата мира против ирландцев. Он пропустил завершавшую квалификацию встречу со сборной Армении и не должен был, останься санкция в силе, участвовать в двух первых играх португальской команды на мировом первенстве. Однако FIFA простила невероятно популярного у болельщиков пятикратного обладателя «Золотого мяча», поменяв реальный срок на условный.

Впрочем, наиболее продвинутые знатоки футбольной истории в связи с развитием «дела Балогана» вспоминали куда более давний сюжет (см. справку). В полуфинале чемпионата мира 1962 года в Чили против его хозяев выдающийся бразильский форвард Гарринча, из-за травмы Пеле ставший лидером своей сборной, откровенно пнул ногой соперника, заработав красную карточку от перуанского арбитра Артуро Ямадзаки. В то время регламент не предусматривал именно автоматической дисквалификации. Однако все были уверены, что дисциплинарный комитет FIFA не разрешит Гарринче выступить в финале с чехословацкой сборной. Тем не менее он его простил, после того как за форварда, взявшего в итоге чемпионский титул, вступились политики, в том числе президент Чили Хорхе Алессандри.

Как политика вмешивалась в футбол История вопроса В 1934 году на чемпионате мира (ЧМ) в Италии премьер-министр Бенито Муссолини лично назначал арбитров. В полуфинале победный гол итальянцев был забит из явного офсайда, а в решающем матче с Чехословакией шведский судья Иван Эклинд последовательно не замечал нарушений хозяев, что принесло Италии победу — 2:1. В 1939 году тбилисское «Динамо», любимый клуб народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии, получило второй шанс в проигранном полуфинале кубка страны. «Из-за спорного судейского решения» основателю «Спартака» Николаю Старостину приказали переиграть матч после уже состоявшегося финала. Московская команда снова победила со счетом 3:2. В 1943 году в полуфинале Кубка Испании игрокам «Барселоны» прямо на поле угрожали полицейские и военные. Правивший диктатор Франсиско Франко видел в клубе символ каталонского сепаратизма. За отказ доигрывать матч футболистам пригрозили тюрьмой. Встреча закончилась со счетом 11:1 в пользу мадридского «Реала». В 1962 году на ЧМ в Чили нападающего сборной Бразилии Гарринчу удалили в матче полуфинала с хозяевами чемпионата. Премьер-министр Бразилии Танкреду Невис и президент Чили Хорхе Алессандри попросили FIFA отменить дисквалификацию «из-за ошибки судьи». Дисциплинарный комитет впервые в истории отменил удаление, и Гарринча сыграл в победном финале с Чехословакией, в котором бразильцы выиграли со счетом 3:1. В 1982 году на ЧМ в Испании президент Олимпийского комитета Кувейта шейх Фахад аль-Ахмед ас-Сабах, протестуя против гола французов, вышел на поле и убедил советского арбитра Мирослава Ступара отменить взятие ворот. Это не спасло Кувейт от поражения со счетом 4:1.

В том, что в ситуацию с Фоларином Балоганом вмешалась большая политика, ни у кого не осталось сомнений вскоре после оглашения вердикта FIFA, радикально смягчившего ему наказание. Более того, сомнений не осталось по поводу того, кто конкретно «продавил» вердикт, идущий вразрез с практикой турнира (помимо американского нападающего красные карточки на нынешнем чемпионате мира уже успела заработать целая дюжина игроков, но никого из них щадить и не думали).

Чуть ли не быстрее всех на решение FIFA отреагировал президент США Дональд Трамп, написавший в Truth Social: «Спасибо, FIFA, за то, что сделала правильную вещь и исправила великую несправедливость!»

Но это еще не все. Некоторые медиаресурсы, такие как The New York Times и CBS, сообщили, что, по их данным, господин Трамп, выбивая прощение для Фоларина Балогана, лично звонил Джанни Инфантино, который в минувшие месяцы посещал многие заметные мероприятия с американским президентом в роли центрального персонажа, а в декабре прошлого года наградил его только что учрежденной FIFA премией мира. The Guardian вообще настаивает на том, что звонков было аж три, а администрация Дональда Трампа сформировала целую рабочую группу по «реабилитации» форварда, изучавшую в том числе юридические способы решения проблемы, но остановившуюся на наиболее простом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Красная карточка, которую судья Рафаэл Клаус показал форварду сборной США Фоларину Балогану за то, что тот наступил на лодыжку боснийцу Тарику Мухаремовичу, неожиданно вылилась в один из крупнейших скандалов в истории чемпионатов мира по футболу Фото: Phil Noble / Reuters Фоларин Балоган нарушает правила в борьбе с игроком сборной Боснии и Герцеговины Тариком Мухаремовичем Фото: AP / Martin Meissner Следующая фотография 1 / 2 Красная карточка, которую судья Рафаэл Клаус показал форварду сборной США Фоларину Балогану за то, что тот наступил на лодыжку боснийцу Тарику Мухаремовичу, неожиданно вылилась в один из крупнейших скандалов в истории чемпионатов мира по футболу Фото: Phil Noble / Reuters Фоларин Балоган нарушает правила в борьбе с игроком сборной Боснии и Герцеговины Тариком Мухаремовичем Фото: AP / Martin Meissner

Господин Трамп на состоявшемся 6 июля брифинге в Белом доме признал, что попросил Джанни Инфантино о пересмотре санкции в отношении Фоларина Балогана, дав понять, что не видит в этом ничего предосудительного. «Я не сказал ему, что он должен сделать это,— пояснил Дональд Трамп, добавив, что, на его взгляд, нарушения правил в борьбе между американским и боснийским футболистами не было.— Два парня бежали на полной скорости и, так вышло, врезались друг в друга». Кроме того, президент США описал судью Клауса как «немножко подозрительного человека, если проверить его прошлое», не уточнив, что имеет в виду. «У нас будет полная команда, и у Бельгии будет полная команда. И вы знаете что? Если они победят нас, они могут гордиться этим»,— резюмировал господин Трамп. А затем указал на то, как выглядела бы такая победа «в противном случае», то есть без участия в матче Фоларина Балогана: «Я бы сказал, что это было бы подтасовкой. Как выборы 2020 года». Их, как известно, выиграл оппонент господина Трампа Джо Байден.

Позиция Джанни Инфантино в связи со скандалом содержится в заявлении, опубликованном пресс-службой FIFA. В нем господин Инфантино настаивает на том, что федерация не нарушала своих «фундаментальных» принципов, а ее «судебные органы», такие как дисциплинарный комитет, «независимы», «действуют автономно и выносят решения по делам на основе действующих регламентов и конкретных обстоятельств, имеющихся в их распоряжении». Их независимость, по словам президента FIFA, «жизненно важна для целостности футбола и это всегда должно уважаться».

Джанни Инфантино, также подтверждая факт телефонного разговора с Дональдом Трампом, рассказал, что «регулярно обсуждает вопросы, касающиеся чемпионата мира, с президентом Соединенных Штатов», а также «получает звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольных кругов и бизнес-лидеров со всего мира по множеству разных тем».

Господин Инфантино сообщил, что в ходе беседы объяснил господину Трампу, что идет «юридический процесс, связанный с независимыми судебными органами FIFA, и что дело будет рассмотрено по существу компетентными органами в надлежащее время».

Джанни Инфантино заметил, что знакомится с решениями дисциплинарного комитета, «когда они публикуются»: «Иногда они меня удивляют, иногда я с ними согласен, а иногда — нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, их выносящих. Нравится ли лично нам решение или нет, это не имеет значения. Уважение к независимым институтам и верховенству закона — вот что защищает целостность наших соревнований и доверие к FIFA».

Вряд ли его версия заставит скандал быстро угаснуть. На это намекает реакция на них профессионального сообщества, оказавшаяся почти единодушной. С возмущением или сарказмом об исходе разбирательства «дела Балогана» высказывались не только руководители бельгийского футбола, но и не имеющие к нему никакого отношения знаменитости — футбольные звезды Тьерри Анри и Златан Ибрахимович, тренеры Юрген Клопп и Томас Тухель. Все они признавали, что расценивают решение FIFA как «издевательство» или «безумие».

Присоединился к хору критиков и предшественник Джанни Инфантино на посту президента FIFA Зепп Блаттер, который до разрушившего его карьеру в 2015 году коррупционного кризиса был безусловным лидером футбольного мира. В своем посте в X господин Блаттер отметил, что «красные карточки не отменяются звонками, они отменяются правилами, свидетельскими показаниями и независимыми органами», а футбол «не должен становиться площадкой для демонстрации политической силы».

Видимо, еще неприятнее для Джанни Инфантино обвинения со стороны институтов, имеющих мощные практические рычаги влияния на футбол. Пресс-релизом UEFA атаки на него с их стороны не ограничились. К флагманской континентальной футбольной структуре присоединился комиссар по спорту Евросоюза Гленн Микалефф. В своем заявлении он подчеркнул, что решения по спортивным вопросам «принадлежат спортивным организациям, а не политикам», а влияние на них «подрывает автономию» отрасли, в которой из-за американского нападающего, похоже, возникло что-то наподобие раскола.

Алексей Доспехов