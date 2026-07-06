Трамп звонил в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогану
Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана, которого удалили за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины (2:0). Ему разрешили выступить в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии.
Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters
По информации журналиста Бена Джейкобса и издания The Guardian, президент США Дональд Трамп лично связывался руководством федерации, чтобы добиться пересмотра наказания нападающему. «До сведения президента ФИФА было напрямую доведено, что Трамп посчитал наказание несправедливым»,— написал господин Джейкобс в соцсети X.
В ФИФА настаивают, что решение о приостановке действия красной карточки Балогана было принято независимым комитетом. Там сослались на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой «судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарного наказания», передает The Athletic. «Если в течение испытательного срока Фоларин Балоган совершит еще одно нарушение аналогичного характера и степени тяжести, приостановка будет отменена, а наказание приведено в исполнение»,— заявили в федерации.
Дональд Трамп уже поблагодарил федерацию за пересмотр решения. «Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили вопиющую несправедливость»,— написал он в соцсети Truth Social.
Игра сборной США против команды Бельгии за выход в четвертьфинал состоится 7 июля. В Королевской бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были потрясены решением ФИФА. Там заявили, что оно прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира по футболу, которые запрещают удаленному игроку играть в следующем матче своей команды. В ассоциации подчеркнули, что «изучают все возможные варианты» по поводу произошедшего.
В матче против Боснии и Герцеговины Балоган наступил защитнику Тарику Мухаремовичу на голеностоп. Изначально фол зафиксирован не был, но на него обратили внимание арбитры на VAR. После просмотра повтора судья показал Балогану прямую красную карточку за грубую игру.
Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».
Эта ситуация не первый случай, когда Дональд Трамп вмешивается в футбольные дела или влияет на решения FIFA. Ранее, в конце 2025 года, FIFA даже учредила Премию мира, первым лауреатом которой стал именно Трамп, за «укрепление мира и единства во всем мире». Президент FIFA Джанни Инфантино лично вручил Трампу эту награду во время жеребьевки финальной части Чемпионата мира по футболу в Вашингтоне, заявив, что «таким и должен быть лидер — лидер, который заботится о людях».
Более того, Дональд Трамп активно использовал Чемпионат мира по футболу 2026 года как площадку для борьбы с политическими оппонентами, угрожая лишить некоторые города права принимать матчи первенства, если их власти не поддержат его методы обеспечения безопасности. FIFA, президентом которой является Джанни Инфантино, поддержала Трампа, заявив, что американские власти вправе принимать меры, отвечающие «интересам безопасности». Отдельные медиаресурсы, например ESPN, отмечали «очень близкие» отношения между Трампом и Инфантино.
Чемпионат мира 2026 года, проходящий в США, Канаде и Мексике, сопровождается скандалами еще до старта соревнований. Одно из противоречий связано с динамическим ценообразованием на билеты, которое привело к значительному удорожанию и недовольству болельщиков, а также к расследованиям со стороны прокуратур штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси по поводу возможного обмана потребителей со стороны FIFA. Также президент Трамп инициировал «боевые действия против Ирана», что поставило FIFA в сложное положение относительно участия сборной Ирана в турнире, поскольку три ее матча групповой стадии должны пройти в США, стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Ираном. В итоге иранская команда получила визы с ограничениями и проживает в Мексике, летая на игры в США.