Трамп звонил в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогану

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана, которого удалили за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины (2:0). Ему разрешили выступить в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

По информации журналиста Бена Джейкобса и издания The Guardian, президент США Дональд Трамп лично связывался руководством федерации, чтобы добиться пересмотра наказания нападающему. «До сведения президента ФИФА было напрямую доведено, что Трамп посчитал наказание несправедливым»,— написал господин Джейкобс в соцсети X.

В ФИФА настаивают, что решение о приостановке действия красной карточки Балогана было принято независимым комитетом. Там сослались на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой «судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарного наказания», передает The Athletic. «Если в течение испытательного срока Фоларин Балоган совершит еще одно нарушение аналогичного характера и степени тяжести, приостановка будет отменена, а наказание приведено в исполнение»,— заявили в федерации.

Дональд Трамп уже поблагодарил федерацию за пересмотр решения. «Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили вопиющую несправедливость»,— написал он в соцсети Truth Social.

Игра сборной США против команды Бельгии за выход в четвертьфинал состоится 7 июля. В Королевской бельгийской футбольной ассоциации сообщили, что были потрясены решением ФИФА. Там заявили, что оно прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира по футболу, которые запрещают удаленному игроку играть в следующем матче своей команды. В ассоциации подчеркнули, что «изучают все возможные варианты» по поводу произошедшего.

В матче против Боснии и Герцеговины Балоган наступил защитнику Тарику Мухаремовичу на голеностоп. Изначально фол зафиксирован не был, но на него обратили внимание арбитры на VAR. После просмотра повтора судья показал Балогану прямую красную карточку за грубую игру.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Американцы вышли без Балогана».