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Президент FIFA назвал независимым решение об отмене дисквалификации Балогана

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Инфантино подтвердил, что обсуждал отмену дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогана с президентом США Дональдом Трампом. Он заверил, что судебные органы FIFA приняли такое решение независимо от чьих-либо интересов.

По словам главы FIFA, он регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира, с Дональдом Трампом. Господин Инфантино признал, что они обсуждали и красную карточку для американского футболиста. «Во время нашего разговора я объяснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов FIFA и что решение по этому делу будет принято компетентными органами в установленном порядке»,— указано в его посте в X.

Нападающий Фоларин Балоган получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026. Американцы тогда одержали победу со счетом 2:0, однако Фоларина Балогана не должны были допустить к следующему матчу плей-офф против Бельгии. FIFA все же разрешила нападающему сборной США сыграть в 1/8, не объяснив причину. В процесс вмешался лично Дональд Трамп.

Подробности — в материале «Ъ» «Политический Балоган».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Взаимодействие между Дональдом Трампом и главой Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино развивалось до нынешнего инцидента. Их отношения описываются как «очень близкие»: они часто появлялись вместе на публичных мероприятиях, а годом ранее Инфантино учредил и вручил Трампу «премию мира FIFA» за «укрепление мира и единства во всем мире». При этом в тот период уже высказывались опасения о политизации спорта, а этическая комиссия FIFA могла рассмотреть жалобу на вручение премии.

Скандал с отменой дисквалификации Фоларина Балогана произошел на фоне того, что FIFA ранее уже смягчала наказания звездам футбола. Например, португалец Криштиану Роналду после удаления в отборочном матче чемпионата мира был прощен FIFA, и его реальная дисквалификация была заменена на условную. Также в истории чемпионатов мира был случай, когда в полуфинале ЧМ-1962 бразильский форвард Гарринча, получивший красную карточку, все же сыграл в финале после вмешательства политиков, включая президента Чили. Ситуация с Балоганом вызвала широкую негативную реакцию в футбольном сообществе: многие известные игроки, тренеры и функционеры, включая предшественника Инфантино Зеппа Блаттера, расценили решение FIFA как «издевательство» или «безумие», опасаясь политизации турнира и подрыва целостности игры.

Европейские футбольные структуры, такие как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Королевская бельгийская футбольная ассоциация, выразили возмущение и недоумение по поводу решения FIFA, считая его «беспрецедентным, непонятным и неоправданным», противоречащим регламенту чемпионата мира. В частности, отмечалось, что автоматическая дисквалификация после красной карточки не предполагает «усмотрения» и является обязательной. UEFA намерена поддержать Бельгию в этом споре, подчеркнув, что такие решения принадлежат спортивным организациям, а не политикам.

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