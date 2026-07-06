Президент FIFA назвал независимым решение об отмене дисквалификации Балогана

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Инфантино подтвердил, что обсуждал отмену дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогана с президентом США Дональдом Трампом. Он заверил, что судебные органы FIFA приняли такое решение независимо от чьих-либо интересов.

По словам главы FIFA, он регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира, с Дональдом Трампом. Господин Инфантино признал, что они обсуждали и красную карточку для американского футболиста. «Во время нашего разговора я объяснил, что в настоящее время идет судебный процесс с участием независимых судебных органов FIFA и что решение по этому делу будет принято компетентными органами в установленном порядке»,— указано в его посте в X.

Нападающий Фоларин Балоган получил красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала ЧМ-2026. Американцы тогда одержали победу со счетом 2:0, однако Фоларина Балогана не должны были допустить к следующему матчу плей-офф против Бельгии. FIFA все же разрешила нападающему сборной США сыграть в 1/8, не объяснив причину. В процесс вмешался лично Дональд Трамп.

Подробности — в материале «Ъ» «Политический Балоган».