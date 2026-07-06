Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел хорошо. По его словам, стороны близки к тому, чтобы завершить конфликт на Украине.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Mark Schiefelbein / AP
«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», — сказал господин Трамп, выступая перед журналистами (трансляцию вел Белый дом). Он утверждает, что достичь мирного соглашения хочет и украинский президент Владимир Зеленский.
Дональд Трамп отметил, что завершение конфликта «гораздо ближе, чем кажется». Этот вопрос также будет рассмотрен на предстоящем саммите НАТО. Мероприятие пройдет 7-8 июля в Анкаре — Владимир Путин и Дональд Трамп также обсуждали его во время телефонного разговора.
США перестали принимать деятельное участие в переговорах по Украине после начала совместной с Израилем операции против Ирана. По достижении соглашения с Тегераном Дональд Трамп заявил о намерении вернуться в переговорный процесс Москвы и Киева.
В Кремле указывали, что Вашингтон — заинтересованная сторона, поэтому не может быть посредником. Россия тем не менее все еще рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по этому вопросу, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Телефонный разговор между президентами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным, который состоялся 5 июля 2026 года, касался украинского урегулирования и предстоящего саммита НАТО в Турции 7-8 июля. Этот разговор произошел после того, как США приостановили активное участие в переговорах по Украине в апреле 2026 года в связи с совместной операцией с Израилем против Ирана. После достижения соглашения с Тегераном Трамп заявил о намерении вернуться в переговорный процесс.
В течение 2025-2026 годов Дональд Трамп неоднократно заявлял о стремлении к скорейшему завершению конфликта на Украине и готовности быть посредником в мирном урегулировании. Он также говорил о необходимости компромиссов со стороны Украины. В Кремле отмечали, что Путин и Трамп понимают абсурдность отказа от диалога и готовы решать сложные вопросы путем обсуждений.
Ранее Дональд Трамп поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве для работы над мирным планом. По словам Трампа, его команда достигла значительного прогресса в прекращении российско-украинского конфликта, и первоначальный план США из 28 пунктов был доработан с учетом предложений обеих сторон. Однако в Москве отмечали, что США уходят от своих собственных предложений, на которые Россия согласилась, и Марко Рубио, госсекретарь США, заявил, что на Аляске было лишь предложение, а не соглашение.