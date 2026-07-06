Трамп положительно оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным прошел хорошо. По его словам, стороны близки к тому, чтобы завершить конфликт на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», — сказал господин Трамп, выступая перед журналистами (трансляцию вел Белый дом). Он утверждает, что достичь мирного соглашения хочет и украинский президент Владимир Зеленский.

Дональд Трамп отметил, что завершение конфликта «гораздо ближе, чем кажется». Этот вопрос также будет рассмотрен на предстоящем саммите НАТО. Мероприятие пройдет 7-8 июля в Анкаре — Владимир Путин и Дональд Трамп также обсуждали его во время телефонного разговора.

США перестали принимать деятельное участие в переговорах по Украине после начала совместной с Израилем операции против Ирана. По достижении соглашения с Тегераном Дональд Трамп заявил о намерении вернуться в переговорный процесс Москвы и Киева.

В Кремле указывали, что Вашингтон — заинтересованная сторона, поэтому не может быть посредником. Россия тем не менее все еще рассчитывает на продолжение сотрудничества с США по этому вопросу, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.