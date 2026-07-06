Трамп: завершение конфликта на Украине «ближе, чем кажется»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится ближе к завершению, чем принято считать. Такой оценкой он поделился с журналистами в Овальном кабинете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Я думаю, что мы гораздо ближе, чем люди думают»,— сказал господин Трамп. По его словам, обе стороны конфликта нацелены на его окончание. «Он (президент России Владимир Путин.—"Ъ") хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры»,— уточнил американский президент.

Дональд Трамп добавил, что завершение боевых действий на Украине входит в повестку саммита НАТО. Он планирует обсудить эту тему на встрече с партнерами по альянсу. «Я думаю, мы положим этому конец»,— заключил президент США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Битва за Трампа».