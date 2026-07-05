Песков: Россия остается открытой к мирным переговорам по Украине

Россия остается открытой к мирным переговорам по украинскому вопросу. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров»,— уточнил господин Песков.

В этом вопросе Россия надеется на продолжение сотрудничества с США. Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером носят довольно частый характер.

«Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее - их всегда будут рады видеть в Москве»,— добавил господин Песков.

4 июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Собеседники обсудили урегулирование российско-украинского конфликта — «в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля».