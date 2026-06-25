Песков: США не могут быть одновременно посредником и участником конфликта на Украине

Соединенные Штаты не могут одновременно быть посредником в переговорах России и Украины, будучи вовлеченными в конфликт. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков и ждет продолжения диалога. «Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно»,— сказал господин Песков. Он отметил, что Россия исходит из того, что американцы и сами это понимают.

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым Дональд Трамп якобы одобрил удары Украины вглубь России. Об этом, например, сообщала «Украинская правда». По информации издания, президент США согласился ужесточить антироссийские санкции и активизировать боевые действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что украинские СМИ «выдают желаемое за действительное».