Песков: США не могут быть одновременно посредником и участником конфликта на Украине
Соединенные Штаты не могут одновременно быть посредником в переговорах России и Украины, будучи вовлеченными в конфликт. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков и ждет продолжения диалога. «Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно»,— сказал господин Песков. Он отметил, что Россия исходит из того, что американцы и сами это понимают.
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Так пресс-секретарь президента России прокомментировал публикации в СМИ, согласно которым Дональд Трамп якобы одобрил удары Украины вглубь России. Об этом, например, сообщала «Украинская правда». По информации издания, президент США согласился ужесточить антироссийские санкции и активизировать боевые действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что украинские СМИ «выдают желаемое за действительное».
Заявления Дмитрия Пескова о невозможности быть "одновременно посредником и участником" конфликта на Украине прозвучали на фоне нескольких раундов переговоров между Россией, США и Украиной. Такие встречи проходили в Абу-Даби (январь-февраль 2026 года) и Женеве (февраль 2026 года). Эти переговоры, несмотря на участие американской стороны в роли посредника, не привели к существенным дипломатическим успехам в урегулировании конфликта, хотя и позволили обсудить широкий спектр вопросов, включая территориальные и гарантии безопасности.
США выражали стремление к "полному, долгосрочному прекращению огня" и даже устанавливали дедлайны для предложений по урегулированию от России и Украины, после чего грозили отказаться от роли посредника. При этом администрация США обсуждала с Украиной двухэтапный план урегулирования, а также постоянно контактировала с Москвой по этому вопросу. Ранее Москва заявляла, что открыта для диалога с США, но настаивает на устранении первопричин кризиса, к которым относит расширение НАТО на восток и "русофобские тенденции" на Украине.