Смольный не видит рисков для экономики Петербурга после запрета вейпов

Возможный запрет продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в Санкт-Петербурге не скажется на экономике города, уверены в смольнинском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Заместитель председателя комитета Тамара Ломоносова на заседании рабочей группы в Законодательном собрании 6 июля заявила, что доля точек по продаже вейпов несущественна, чуть меньше 2% от числа зарегистрированных объектов торговли. Комитет поддерживает запрет оборота устройств потребления табака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти уверены, что доля точек по продажи вейпов несущественна

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Власти уверены, что доля точек по продажи вейпов несущественна

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Данный запрет, по нашей предварительной оценке, не окажет какого-то значительного влияния [на бизнес], потому что на сегодняшний момент зарегистрировано порядка 27 тысяч объектов торговли — если говорим только про долю вейп-шопов, то это порядка 500 специализированных магазинов, 1,9% от общего количества. Если мы говорим про тех, кто в целом торгует так или иначе табачной продукцией, то это порядка 10%. Не сильно большая доля для того, чтобы она оказала решающее влияние на экономику города»,— заявила Ломоносова.

По мнению представителя комитета, депутатам и чиновникам следует уделить внимание используемой в проекте закона терминологии, чтобы уточнить понятие «вейпов» и схожих устройств для потребления никотина. Кроме того, Ломоносова предложила рассмотреть вопрос об ужесточении требований к местам продажи табачной продукции. С октября площадь таких точек должна быть не менее 5 кв. м, но регионы смогут установить порог и в 10 кв. м. Чиновница предложила депутатам подумать в пользу второго варианта.

На заседании рабочей группы также присутствовали уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, глава исполкома городского отделения «Народного фронта» Екатерина Кондратьева, а также вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков, курирующий вопросы экономического развития региона, и другие чиновники. Все собравшиеся инициативу поддержали. Рабочая группа намерена вновь собраться через месяц. До конца июня парламент собирается принимать предложение по разработке законопроекта. Отметим, рассматривать законопроект начнут уже осенью, после выборов. Законотворцы собираются разработать единые правила и для Петербурга, и для Ленобласти

Президент Владимир Путин подписал закон о наделении властей регионов правом по запрету продажи устройств для потребления никотиносодержащей продукции и сопутствующих товаров 26 июня 2026 года. Согласно тексту документа, субъекты России смогут вводить запрет с 1 марта 2027 года. В петербургском парламенте вопрос обсуждают больше года. В Заксобрании на базе бюджетно-финансового комитета сформирована профильная рабочая группа.

Как собираются ограничивать продажу вейпов в регионах СЗФО — читайте в материале «Регионы начинают запариваться».

Константин Леньков