В Краснодаре при ремонте электрики услугами специалистов пользуются 65% жителей

Жители Краснодара чаще других жителей городов-миллионников занимаются домашними делами самостоятельно (41%), однако для сложных задач, требующих специальных знаний и инструментов, предпочитают нанимать профессионалов. Для ремонта электрики к специалистам обращаются 65% горожан, для сантехнических работ — 56%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Поиска Яндекса по Услугам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным исследования, в Краснодаре 31% жителей предпочитают обходиться без помощи специалистов, тогда как в других городах-миллионниках таких 26%. В регионе чаще берутся за сезонные работы: самостоятельно моют окна 93% опрошенных против 86% в других крупных городах, за придомовой территорией ухаживают 74% (против 69%), химчисткой мебели и ковров занимаются 41% (против 37%).

При этом для работ, требующих специальных знаний и инструментов, жители города предпочитают обращаться к профессионалам: для электрики — 65%, для сантехники — 56%.

Согласно информации аналитиков, главная причина обращения к специалистам — необходимость специальных навыков, оборудования или инструментов — заявляют 65% опрошенных. Еще 40% рассчитывают на более качественный результат.

При выборе специалиста для ремонта жители Краснодара обращают внимание на стоимость услуг (48%), гарантию результата (48%), заранее понятную цену (35%) и возможность найти специалиста под конкретную задачу (21%). По данным аналитиков, в отзывах мастеров чаще всего упоминаются качество работы (24%), скорость выполнения (19%) и прозрачность стоимости (5%).

Елизавета Ершова