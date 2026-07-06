С начала года в Краснодаре вывели на рынок только один новый ЖК

В Краснодаре в первом полугодии 2026 года на рынок вышел один новый жилой комплекс, следует из данных аналитической платформы bnMAP.pro. В проекте предусмотрено 936 квартир, что на 29,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было выведено около 1,3 тыс. лотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом число новых проектов в городе осталось на уровне прошлого года, однако существенно сократилась их масштабность. Количество корпусов уменьшилось с девяти до одного, а проектная площадь снизилась на 38,5%, до 40,8 тыс. кв. м против 66,3 тыс. кв. м годом ранее.

В целом по городам-миллионникам России в первом полугодии 2026 года девелоперы вывели на рынок 180 новых проектов. Объем предложения составил 267 корпусов и 54,3 тыс. квартир суммарной площадью 2,6 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число корпусов на старте снизилось на 4%, количество квартир — на 7,8%, а их общая площадь — на 7,9%.

В Южном федеральном округе в первом полугодии 2026 года началось строительство 2,37 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 4% больше год к году. Наибольший объем запусков пришелся на Краснодарский край — 899 тыс. кв. м, из которых 708 тыс. кв. м приходится на Краснодар.

Вячеслав Рыжков