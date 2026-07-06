«Искусственный интеллект уже сам принимает решения»

На Кубани компании все активнее внедряют ИИ-решения в различных отраслях экономики. По данным исследований SuperJob, ИИ-инструменты постоянно используют 10% офисных сотрудников, еще 32% обращаются к ним периодически. Наиболее активно автоматизация применяется в документообороте, аналитике данных, коммуникации с клиентами и обработке информации. Предприятия и организации рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как инструмент повышения эффективности. Основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский рассказал о том, как ИИ влияет на бизнес-процессы в ИТ-отрасли, почему на Кубани развит ИТ-аутсорсинг, и как продолжать развиваться в условиях искусственных ограничений.

Фото: Предоставлено спикером

— Сегодня много говорится о том, что искусственный интеллект якобы заменит целый ряд специалистов, в том числе в сфере ИТ? Насколько это реально?

— Искусственный интеллект сегодня формирует новый технологический уклад и помогает решать текущие задачи. Я бы сравнил его с новой энергией. Ряд профессий в ходе форсирования этого уклада действительно может исчезнуть, а некоторые видоизменятся. Когда в мире появились первые автомобили, исчезла профессия кучера. Однако людей продолжили доставлять с места на место. Только происходить это стало по-другому. Нечто подобное происходит и сейчас.

— Как распространение ИИ влияет непосредственно на ваш бизнес?

— Нам искусственный интеллект очень сильно помогает. Мы сейчас начали работать над созданием ИИ-сисадмина. Это роботизированный программно-аппаратный комплекс, который упростит часть нашей работы. Представьте себе, что у вас периодически сбоит сервер. Соответственно, системный администратор должен изучить логи (хронологические записи о состоянии системы в реальном времени). Посмотреть, какова скорость процессора, какова загруженность оперативной памяти и так далее. Но как бы ни был хорош сисадмин, он не может следить за состоянием сервера непрерывно. В современных реалиях проще поручить эту задачу искусственному интеллекту. ИИ способен отслеживать логи постоянно, анализировать состояние системы, может сам принимать решение о том, как исправить ситуацию в случае какого-либо сбоя. Например, создать скрипт PowerShell, написать программу, которая восстановит работу системы.

Недавно я сам решил задачу с помощью ИИ. Было техническое задание, рассчитанное на трех человек: бизнес-аналитика, 1С-программиста и программиста JavaScript. Срок задания — две недели.

Я решил это задание в одиночку и всего за один день. Притом, что не являюсь 1С-программистом и программистом JavaScript.

— Везде ли уместно использование ИИ?

— Я считаю, что искусственный интеллект нужно начинать применять во всех сферах жизни. Но при этом важно поменять мышление людей. Используемые нейросети типа ChatGPT или DeepSeek сегодня находятся примерно на одном уровне. Воспринимать их нужно не как некий инструмент, а как равноценного партнера, коллегу или сотрудника, которому можно дать техническое задание, и он его выполнит. Представьте, что может сделать компьютер, если к нему, например, подключить станок.

— Есть мнение, что в условиях сегодняшних ограничений отечественный ИТ-рынок отстает от мирового. Это действительно так?

— Не совсем так. Приведу один очень простой пример. В июне произошел массовый сбой VPN – перестали работать привычные VPN-сервисы. Эту блокировку выполнили российские айтишники, сделав это на «отсталом» оборудовании. К слову, китайские специалисты при всех своих продвинутых технологиях не умеют этого делать до сих пор, а наши научились.

— На Кубани достаточно хорошо развиты услуги ИТ-аутсорсинга. Но почему ИТ-аутсорсеры работают, в основном, с небольшими компаниями?

— Дело в том, что на этом рынке так и не появилось крупных федеральных игроков, работающих с малым и микробизнесом – им это невыгодно, а клиентам слишком дорого в силу высокой стоимости услуг. При этом данный сегмент достаточно большой. По моим данным, в Краснодарском крае 320 тысяч компаний малого и микробизнеса. В отсутствии крупных игроков эту нишу заполняют небольшие компании, которые предоставляют ИТ-услуги на аутсорсинге.

— Качество услуг при этом хуже, чем у крупных?

— Вовсе нет. Здесь важна системность. Как только у аутсорсера штат превышает 10–15 человек, появляется менеджмент среднего звена — люди, которые руководят, но сами ценность клиенту напрямую не создают. Эта прослойка поднимает чек, а малый бизнес за управленческую надстройку платить не готов, поэтому крупные игроки в этот сегмент и не идут. Недавно появилась такая тенденция как горизонтальные системы управления в качестве альтернативы классической вертикальной иерархии.

Такая система управления позволяет малым компаниям оставаться крепкими, держать высокое качество услуг и при этом не повышать средний чек. Смысл ее в том, что тот, кто, условно говоря, крутит гайки, сам собой руководит, принимает решения и несет за них персональную ответственность.

При этом для своей компании может больше зарабатывать. Практически это выглядит так: компания состоит из мини-команд по два-четыре человека, за каждой закреплено ограниченное число клиентов — не больше девяти (это число Миллера, 7±2, предел управляемости) и не больше 150 пользователей (число Данбара — столько людей человек способен держать в памяти и знать в лицо). Внутри команды зарплата делится по прозрачной формуле: часы, отработанные на клиента, умножаются на квалификацию — это и есть доля сотрудника в общем котле. А расти можно эволюционно: практикант, стажер, младший, средний и старший системный администратор, который сам вырастил свою мини-команду; вырастивший трех таких лидеров становится партнером компании. Начальники в этой схеме не нужны.

— Почему компании в принципе обращаются к ИТ-аутсорсерам вместо того, чтобы просто нанять штатного сисадмина?

— Небольшим компаниям иметь в штате сисадмина невыгодно, и не только с экономической точки зрения. Логика здесь очень простая. Допустим, в вашей организации, условно говоря, пятьдесят компьютеров. Если у вас толковый системный администратор, то все процессы в компании такого размера он настроит за полгода – год. Дальше делать ему будет просто нечего. Затем возможны три варианта развития событий.

В отсутствии соответствующих его уровню задач специалист либо деградирует и теряет квалификацию. Либо ему начинают поручать какие-то другие задания, находящиеся за пределами его компетенций.

Либо, наладив все у себя, он начинает помогать соседним организациям, обрастает заказами и постепенно сам превращается в маленькую ИТ-компанию — по сути, в такого же аутсорсера. Собственно, так когда-то начинал и я. В итоге вам все равно придется приглашать специалиста со стороны.

— Вернемся к искусственному интеллекту. Каким образом могут развиваться технологии ИИ в условиях сегодняшних ограничений? Не отстанем ли мы от других стран?

— Действительно, у тех, кто использует ИИ, я вижу колоссальный отрыв. То, что умеет делать искусственный интеллект уже сейчас, несравнимо, с тем, что делает человек. Программист без искусственного интеллекта и программист с ИИ — это как копать огород лопатой или на тракторе.

Искусственный интеллект уже сам принимает решения и действует в физическом мире. Сложно спрогнозировать, какие решения примут власти в отношении импортных технологий и инструментов ИИ.

Но если будут ограничивать их использование, не давать возможности с их помощью развиваться, то для бизнеса, я считаю, это будет только в минус. С другой стороны, есть масса сервисов, продуктов и программ, имеющих российские корни. Поэтому решения и технологии, я уверен, у нас найдутся.

Беседовал Сергей Емельянов