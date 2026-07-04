Глава Новороссийска: доставка топлива в город находится на особом контроле

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об итогах заседания оперативного штаба по ситуации на топливном рынке Краснодарского края, которое прошло под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам мэра, на железнодорожных станциях региона имеется достаточный объем цистерн с топливом, однако основная сложность связана с логистикой и доставкой бензина в населенные пункты. Обеспечение Новороссийска топливом, как отметил Кравченко, находится на особом контроле.

В настоящее время в городе из 35 автозаправочных станций работают 28, при этом часть из них функционирует с перебоями.

По словам главы города, ситуация регулируется в ручном режиме. В приоритетном порядке топливом обеспечиваются экстренные и коммунальные службы, предприятия жизнеобеспечения и общественный транспорт. Для этих категорий потребителей выделены отдельные колонки на девяти АЗС.

Для поддержания порядка на заправочных станциях привлечены волонтеры, казаки, дружинники и группы быстрого реагирования. Продолжает работу городской оперативный штаб, проводятся регулярные заседания.

За последние два дня на горячую линию муниципального центра управления, по данным администрации, поступило около 2,3 тыс. обращений от жителей. Власти также заявили, что рассматривают различные варианты оптимизации потребления топлива и рассчитывают на стабилизацию ситуации в ближайшее время.

Вячеслав Рыжков