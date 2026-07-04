Депутат свердловского заксобрания от ЛДПР заявил об уходе к «Новым людям»

Депутат законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР, директор медицинский центр «Гармония» в Екатеринбурге Леонид Хаютин намерен переизбраться в региональный парламент по итогам выборов в сентябре от «Новых людей». Бывший либерал-демократ занял третью позицию в общеобластной части партийного списка, уступив действующим депутатам заксобрания Ранту Краеву (второе место) и Госдумы Александру Демину (первое место), передает корреспондент «Ъ-Урал» со съезда партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Хаютин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Леонид Хаютин (в центре)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Хаютин отметил, что решил перейти к «Новым людям» из-за близости партии к его «профессионально ценностным ориентирам». «Стране необходимы новые идеи, современные подходы к управлению и политика, ориентированная на результат. "Новые люди" предполагают именно такую повестку с акцентом на развитие, поддержку инициатив, исходящих от людей. Это совпадает с моим пониманием задач, которые стоят перед страной»,— подчеркнул он.

Руководитель фракции ЛДПР в свердловском парламенте, координатор реготделения партии Александр Каптюг в разговоре с «Ъ-Урал» заверил, что с пониманием отнесся к решению господина Хаютина. «Он нормальный, хороший парень, отличный законодатель. У нас сохраняются дружеские отношения, к нему нет никаких вопросов и претензий, это его выбор. Он хорошо отработал пять лет в комитете по социальной политике с Рантом»,— отметил глава свердловских либерал-демократов.

Господин Каптюг подчеркнул, что ЛДПР намерена собрать партийную конференцию 12 июля, на которой выдвинет в заксобрание «близких по опыту» кандидатов, которые «укрепят позиции партии в региональном парламенте». «В планах избрать не меньше четырех-пяти депутатов. У нас всегда было четыре представителя в заксобрании, после 2021 года нас впервые стало двое. Мы настроены как минимум восстановить позиции, а как максимум — взять еще больше»,— подчеркнул Александр Каптюг.

Леониду Хаютину 44 года, он уроженец Свердловска (сейчас.— Екатеринбург). В 2005-м окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2006-м — клиническую интернатуру, в 2008-м — клиническую ординатуру. С 2005 года работал медицинским братом, с 2008-го — врачом, в 2011-2016 годах трудился врачом в городской клинической больнице №14. В 2022 году Леонид Хаютин возглавил медцентр «Гармония», сменив на посту директора своего отца Валерия. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2025 году организация отчиталась о выручке в 930,4 млн руб., чистая прибыль составила 204,4 млн руб.

Голосование на выборах депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва пройдет в три дня — 18, 19 и 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Период выдвижения кандидатов продлится с 17 июня по 31 июля, их регистрация завершится 5 августа. Всего на организацию выборов депутатов заксобрания и 35 муниципальных дум в Свердловской области намерены потратить более 317 млн руб

На момент публикации кандидатов в свердловское заксобрание помимо «Новых людей» выдвинули «Единая Россия» (заявили 103 претендента) и «Яблоко» (94). Председатель регионального избиркома Елена Клименко отмечала, что большая часть партий выдвинет своих кандидатов на конференциях в начале июля. Своих претендентов без сбора подписей помимо «Единой России», «Новых людей» и «Яблока» смогут заявить КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Другим партиям для участия в выборах в заксобрание предстоит собрать 16 488–18 136 подписей для регистрации партийного списка, 3622–4348 автографов — для утверждения в качестве кандидата в одномандатном округе.