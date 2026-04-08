Депутат гордумы Екатеринбурга посоревнуется с вице-мэром за мандат в заксобрании

Депутат Екатеринбургской городской думы от «Единой России» Александр Колесников направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) партии по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, политик намерен избраться в региональный парламент от Железнодорожного одномандатного округа №7. По данным на 8 апреля, о намерении представлять интересы жителей территории в заксобрании также заявили заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и инженер производственно-технологического отдела компании «СК Интег» Алексей Ишутин.

Александр Колесников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Ишутин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Александру Колесникову 58 лет, в 1992 году окончил Государственный педагогический институт Екатеринбурга по специализации «Французский и немецкий языки», трудовую деятельность начал в должности переводчика. В настоящее время возглавляет управляющую организацию «РЭМП Железнодорожного района». По данным сервиса kartoteka.ru, по итогам 2024 года организация отчиталась о выручке в 2,7 млрд руб. и чистой прибыли в 49,5 млн руб.

Господин Колесников впервые избрался в гордуму Екатеринбурга от одномандатного округа №4 в качестве кандидата от «Справедливой России» в 2018 году (получил 5,3 тыс. голосов избирателей), опередив претендентов от «Единой России» Александра Мяконьких (4,4 тыс.) и от КПРФ Владимира Гладышева (2,3 тыс.). В 2023 году господин Колесников участвовал в выборах в гордуму от «Единой России» и получил поддержку 4,9 тыс. екатеринбуржцев в одномандатном округе №6. Он опередил кандидатов от «Новых людей» Дениса Истомина (1,28 тыс.) и от «Яблока» Татьяну Зобнину (1,23 тыс.).

В действующем созыве гордумы Александр Колесников возглавляет комиссию гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и является членом комиссии по бюджету и экономической политике. С этим депутатов входит в состав городской комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Екатеринбурга.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

