Количество работающих АЗС в Новороссийске сократилось до 6

По состоянию на 13:00 4 июля в Новороссийске топливо отпускают шесть автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе администрации города.

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По данным администрации, на всех работающих АЗС по решению собственников введены ограничения: отпуск топлива осуществляется только в баки автомобилей, в объеме от 20 до 60 литров на одно транспортное средство.

Бензин марки АИ-100 на заправках отсутствует. АИ-95 доступен на четырех АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — также на пяти станциях.

Работающие АЗС расположены на Мысхакском шоссе, в Цемдолине (сети «Лукойл» и «Уфим-нефть»), в поселке Верхнебаканском (АЗС «Роснефть» с лимитом до 200 л и «Татнефть»), а также в селе Кирилловка («Уфим-нефть»).

Часть заправок, включая объекты на улице Суворовской, в Цемдолине, Кирилловке и станице Натухаевской, обслуживает клиентов только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения.

Еще 23 АЗС, по данным властей, временно не осуществляют отпуск топлива.

Горожанам рекомендовано не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на действующие заправки и обеспечить равномерное распределение топлива среди потребителей.

Вячеслав Рыжков