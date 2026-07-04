На Кубани количество юрлиц в животноводстве за год сократилось на 6%

В Краснодарском крае, по данным на 1 апреля 2026 года, животноводством занимаются 214 юридических лиц. Это на 6% (14 организаций) меньше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации службы статистики, доля субъектов малого и среднего предпринимателя в общем числе юридических лиц в сфере животноводства увеличилась с 74,6% в апреле 2025 года до 75,7% в апреле 2026 года.

Фермеры говорят о снижении рентабельности сельскохозяйственного бизнеса в последние годы. Как пояснил глава крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Василий Маляр, закупочная стоимость на продукцию животноводов падает, в частности на молоко, а цены на корма, ветпрепараты растут.

Глава КФХ Алексей Жданов добавил, что стоимость мяса ежегодно растет примерно на 10%, а затраты — в разы. «Очень дорого обходится электроэнергия, ежегодно повышаются цены на горюче-смазочные материалы, ветеринарные препараты, запчасти для техники и многое другое. Обслуживание импортной техники подорожало в разы»,— рассказал фермер. Аграрии считают, что для развития животноводства на юге России необходимо усиление мер господдержки.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края рассказали, что объем финансирования животноводства в 2026 году достиг 732 млн руб. Из них 360,2 млн руб. составили субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на финансовое обеспечение части затрат на поддержку собственного производства молока и 293,7 млн руб. — племенного животноводства. На выдачу субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, направили около 21,6 млн руб., на создание овцеводческих ферм на территории Кубани — 54,8 млн руб., на содержание племенных конематок в возрасте трех лет и старше — 2,6 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в сфере животноводства Краснодарского края реализуют семь проектов с общим объемом инвестиций 11 млрд руб.

Подробнее о том, с какими вызовами сталкиваются животноводы юга России,— в материале «Скотская тенденция».

Маргарита Синкевич