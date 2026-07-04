В Крыму производство яиц сократилось почти на четверть в 2026 году

За первый квартал 2026 года в хозяйствах всех категорий Крыма производство яиц составило 56,1 млн шт., или 75,5% к аналогичному уровню 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики со ссылкой на данные Крымстата. За первые три месяца 2025 года в республике произведено 74,3 млн яиц, или 106,5% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На стоимость производства яиц значительное влияние оказывает цена на корма. Рост цен на зерновые, белковые компоненты и витаминно-минеральные добавки, вызванный инфляцией, логистическими трудностями и неурожаем в регионах-поставщиках, напрямую влияет на рентабельность производства. Также отрасль испытывает дефицит инвестиций в модернизацию, обновление оборудования и закупку нового, более продуктивного молодняка. Это связано с общим экономическим климатом, низкой рентабельностью и сложностями с доступом к финансированию»,— прокомментировал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Среди системных проблем птицеводства в Крыму эксперт назвал дефицит опытных ветеринаров, зоотехников и рабочих на фабриках. «Соблюдение ужесточающихся экологических норм и требований по утилизации отходов птицеводства требует значительных финансовых вложений. Также наличие на рынке яиц из других регионов, возможно, с более низкой себестоимостью производства, создает жесткую конкуренцию для крымских производителей»,— добавил Сергей Толкачев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму производство молока в первом квартале 2026 года сократилось на 6,5%, скота и птицы на убой — на 21,5%, поголовье скота — на 9%. В сфере животноводства республики реализуют четыре инвестиционных проекта с общим объемом вложений в основной капитал около 4,1 млрд руб.

Подробнее о том, с какими вызовами сталкиваются животноводы юга России,— в материале «Скотская тенденция».

Маргарита Синкевич