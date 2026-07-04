В Новороссийске бензин отпускают 8 АЗС

По состоянию на 08:00 4 июля в Новороссийске топливо отпускают восемь автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По решению владельцев на всех работающих АЗС введены ограничения на отпуск топлива: заправка осуществляется исключительно в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 60 л на одно транспортное средство.

Согласно опубликованным данным, бензин марки АИ-100 на заправках отсутствует. АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на шести, дизельное топливо — на семи станциях.

Топливо отпускают АЗС сетей «Роснефть», «Газпром», Rusoil, «Татнефть» и «Уфим-нефть», расположенных в Новороссийске, поселке Верхнебаканском, станице Натухаевской, а также селах Цемдолина, Владимировка и Кирилловка.

При этом ряд автозаправочных станций, включая отдельные объекты в районе проспекта Дзержинского, Цемдолины и Кирилловки, обслуживает клиентов только по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения этих объектов.

Еще 23 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива. Городские власти также призвали автомобилистов не создавать повышенный спрос и отказаться от закупки топлива впрок, отметив, что это позволит сократить очереди и обеспечить доступность горючего для большего числа потребителей.

В Анапе, как сообщили в администрации, по состоянию на 9:30 работают 22 АЗС. На семи АЗС по решению собственников введены ограничения – топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 14 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу.

Вячеслав Рыжков