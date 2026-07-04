Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Анапы задержали за сбор данных для ракетных ударов ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о 46-летнем жителе Анапы, который, по версии следствия, установил контакт с представителем украинских спецслужб и участвовал в сборе информации, способной нанести ущерб безопасности страны.

Как утверждают в ФСБ, по указанию куратора мужчина передавал сведения о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса на территории Краснодарского края. Также, по версии следствия, он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов, которые могли использоваться при планировании ударов.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, подозреваемому вменяется сбор информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также сведений о мерах безопасности и размещении средств противовоздушной обороны.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд