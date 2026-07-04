Жителя Анапы задержали за сбор данных для ракетных ударов ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, речь идет о 46-летнем жителе Анапы, который, по версии следствия, установил контакт с представителем украинских спецслужб и участвовал в сборе информации, способной нанести ущерб безопасности страны.

Как утверждают в ФСБ, по указанию куратора мужчина передавал сведения о расположении подразделений Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса на территории Краснодарского края. Также, по версии следствия, он фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов, которые могли использоваться при планировании ударов.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, подозреваемому вменяется сбор информации о графике прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, а также сведений о мерах безопасности и размещении средств противовоздушной обороны.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подозреваемый заключен под стражу.

Вячеслав Рыжков