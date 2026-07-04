Вывод активов подтвердили в суде

Суд в Адыгее удовлетворил иск национализированного газодобывающего предприятия «Южгазэнерджи» о солидарном взыскании 266,6 млн руб. убытков с бывшего генерального директора Юлия Сидоренко и его первого заместителя Андрея Симашкевича. Суд посчитал доказанным, что топ-менеджеры стратегического предприятия в 2021–2024 годах заключили серию сделок с аффилированными компаниями-однодневками по заниженной цене. В это период компания «Южгазэнерджи» принадлежала украинскому олигарху Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). В апреле этого года актив перешел в собственность тамбовского бизнесмена Дениса Избрехта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Адыгея удовлетворил исковые требования ООО «Южгазэнерджи» о солидарном взыскании убытков с бывшего генерального директора компании Юлия Сидоренко и его первого заместителя Андрея Симашкевича. Сумма ущерба составила более 266,6 млн руб.

Компания «Южгазэнерджи» с 2006 года занимается добычей природного газа и газового конденсата, разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее (единственное крупное газодобывающее предприятие и основной поставщик газа в регионе). Объемы поставляемого «Южгазэнерджи» сырья полностью покрывают потребности республики.

Ранее владельцем предприятия был украинский бизнесмен Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). В марте 2024 года Кошехабльский районный суд Адыгеи постановил, что бизнесмен и его бывший партнер Павел Шитов, экс-владелец Смоленского банка, признаны экстремистами, и их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Суд постановил изъять в доход государства предприятия, контролируемые этими предпринимателями.

В апреле 2026 года тамбовский бизнесмен Денис Избрехт, владеющий крупными аграрными активами в Воронежской области, за 1,98 млрд руб. купил у Росимущества компанию «Южгазэнерджи». Начальная цена лота составляла 3,94 млрд руб. Денис Избрехт был единственным участником аукциона, поэтому лот продан по сниженной цене.

По данным Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «Южгазэнерджи» составила 1,5 млрд руб., что на 2,3% выше показателя 2024 года. При этом чистая прибыль снизилась на 13,8% — с 443 млн до 382 млн руб. Уставный капитал компании составляет 513 млн руб., численность работников — 189 человек.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в период руководства ответчиков с 2021 по 2024 год компания заключила ряд договоров поставки газа и технического обслуживания с подконтрольными структурами — ООО «Югснабсервис» и ООО «Газтехснаб». Цены по этим сделкам, по оценке суда, были занижены в несколько раз по сравнению с рыночными.

Суд принял во внимание вступившие в законную силу решения Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее признал указанные контракты ничтожными. В рамках тех процессов было подтверждено, что ООО «Газтехснаб» являлось фирмой-однодневкой, не имевшей необходимых ресурсов, а его номинальный руководитель длительное время находился в местах лишения свободы и фактически не вел деятельность.

Кроме того, суд отметил связь ответчиков с третьими лицами через общие кадровые пересечения и контактные данные. В частности, менеджеры и учредители компаний-контрагентов работали в краснодарском офисе «Южгазэнерджи» или являлись родственниками сотрудников предприятия.

Эти обстоятельства были расценены как доказательство фактической аффилированности и согласованных действий по выводу денежных средств.

Суд пришел к выводу, что действия бывших руководителей были недобросовестными и направленными на извлечение выгоды в ущерб интересам газодобывающего общества, которое входит в перечень системообразующих предприятий региона.

Помимо основной суммы ущерба, суд постановил взыскать с Юлия Сидоренко и Андрея Симашкевича солидарно проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с момента вступления решения в законную силу до полного погашения задолженности. Также с ответчиков в пользу истца взысканы судебные расходы в размере около 1,8 млн руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее писал «Ъ», в производстве судов Краснодарского края и Адыгеи находятся шесть заявлений компании «Южгазэнерджи» о взыскании убытков с различных лиц. Так, осенью прошлого года ООО «Южгазэнерджи» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края за взысканием денег с Андрея Симашкевича и индивидуального предпринимателя Игоря Кузина. Господин Симашкевич не возвратил работодателю крупный долг, а господин Кузин приобрел у него апартаменты в Краснодаре стоимостью 31 млн руб. Ранее Игорь Кузин был ответчиком в другом громком деле об изъятии недвижимости — в июне текущего года суд обратил в пользу РФ записанные на него активы экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. В судебном заседании по данному делу объявлен перерыв.

Наталья Решетняк