Главные новости за 3 июля. Ростов-на-Дону и область

В хуторе Ленина Аксайского района планируют создать крупный промышленный кластер. Инвестор намерен разместить на участке площадью 437 га логистический парк. На территории парка планируется возвести складские и производственные объекты, автостоянки, инфраструктурные сооружения, а также автомобильные дороги. Большая часть территории будет отведена под зеленые насаждения, благоустройство и зоны для отдыха. Реализация проекта позволит создать более 2,1 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций не разглашается.

Новую ветроэлектростанцию «Вербная» в Морозовском районе Ростовской области намерены запустить в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы АО «Росатом Возобновляемая энергия». Сейчас на площадке ВЭС проходят стратегические несущих способностей грунтов для подтверждения проектных решений по фундаментам. Кроме этого, в ближайшее время начнутся работы по устройству дорог. Общая мощность ветроэлектростанции «Вербная» составит 92,5 МВт. Станция будет включать 37 ветрогенераторов, каждый из которых имеет мощность 2,5 МВт.

В июне 2026 года средняя стоимость переоборудования автомобиля на метан в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях составила 120 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем в мае, когда установка ГБО обходилась в 105 тыс. руб. При этом спрос на газобаллонное оборудование вырос на 35%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газомоторное топливо».

Двух жителей Ростовской области задержали при перевозке 1 тыс. литров бензина в Краснодаре. Молодые люди в возрасте 21 и 22 лет перевозили топливо для перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Горючее обнаружили в арендованном автомобиле без опознавательных знаков. По предварительным данным правоохранителей, задержанные нашли в мессенджере оптового заказчика из Краснодара, закупили АИ-95 на заправке в Ростове-на-Дону.

В Ростовской области в 2027 году запустят первое российское производство противоградовой сетки для АПК. Инвестпроект стоимостью 276 млн руб. реализует ООО «Каменскхимволокно». Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь. На предприятии будет обеспечен полный цикл импортозамещающего производства: от нити до готового рулона. По информации губернатора, сейчас хозяйства используют или импортные аналоги, или продукцию из импортного сырья.

УФСБ России по Ростовской области совместно с ЮОТ ЮТУ ФТС России пресекли деятельность грузино-украинского организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на незаконном производстве и сбыте табака с поддельными Data Matrix кодами. У ОПС изъяли 2,8 млн пачек сигарет рыночной стоимостью в 562 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

С января по май 2026 года жители Ростовской области приобрели товары через розничную торговую сеть на 867,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем за тот же период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата. По данным ведомства, чуть более 94% оборота розничной торговли сформировали торговые организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка, — их показатель вырос на 4,8% в сопоставимых ценах. На долю рынков и ярмарок пришлось 5,9% оборота, что на 0,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Крупные и средние организации обеспечили 52,6% совокупного оборота, субъекты малого предпринимательства — 41%, самозанятые — 0,5%.