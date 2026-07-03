В Аксайском районе создадут логистический парк на 437 гектарах

В хуторе Ленина Аксайского района планируют создать крупный промышленный кластер. Инвестор намерен разместить на участке площадью 437 га логистический парк. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На территории парка планируется возвести складские и производственные объекты, автостоянки, инфраструктурные сооружения, а также автомобильные дороги. Большая часть территории будет отведена под зеленые насаждения, благоустройство и зоны для отдыха. Реализация проекта позволит создать более 2,1 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций не разглашается.

На данный момента инвестор готовит проектную документацию для первого этапа.

В районе действуют 16 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 67 млрд руб. Среди ключевых проектов — тепличный комплекс «Ольгинский» за 22,6 млрд руб. Также планируется строительство распределительного центра Wildberries за 10,5 млрд руб.

Кроме этого, модернизацию проходит завод по производству безалкогольных напитков компании «Мастер», начавший работу в 2025 году.

Реализация всех проектов обеспечит более 9 тыс. новых рабочих мест.

Наталья Белоштейн