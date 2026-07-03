На Дону стоимость переоборудования автомобиля на газ выросла на 12,5% за месяц

В июне 2026 года средняя стоимость переоборудования автомобиля на метан в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях составила 120 тыс. руб., что на 12,5% больше, чем в мае, когда установка ГБО обходилась в 105 тыс. руб. При этом спрос на газобаллонное оборудование вырос на 35%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газомоторное топливо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным компании, в 2025 году в Ростовской области на заправку транспорта направлено почти 100 млн куб. м природного газа. Регион удерживает первенство по темпам перевода частных и коммерческих автомобилей на газомоторное топливо среди всех регионов России.

В Краснодарском крае в 2025 году из федерального и регионального бюджетов на субсидирование переоборудования транспорта было направлено более 76 млн руб. По данному показателю регион стал лидером среди субъектов Российской Федерации, участвовавших в программе субсидирования переоборудования.

Лидером по объемам потребления газомоторного топлива и переоборудованию автомобилей на природный газ в Северо-Кавказском федеральном округе в 2025 году стал Ставропольский край. Сейчас в регионе газомоторное топливо используют почти 9 тыс. автомобилей.

Наталья Белоштейн