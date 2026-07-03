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В Ростовской области ФСБ пресекла незаконный оборот табака на 562 млн рублей

УФСБ России по Ростовской области совместно с ЮОТ ЮТУ ФТС России пресекли деятельность грузино-украинского организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на незаконном производстве и сбыте табака с поддельными Data Matrix кодами. У ОПС изъяли 2,8 млн пачек сигарет рыночной стоимостью в 562 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, из производственных помещениях изъяты четыре линии полного цикла для производства и упаковки табачных изделий стоимостью 250 млн. руб., 48 т табака на 20 млн руб., компоненты для производства сигарет на 90 млн. руб., а также более 100 тыс. шт. поддельных средств идентификации и компьютерное оборудование для их печати.

Во время проверки у участников ОПС обнаружены паспорта граждан Армении, Украины, Грузии.

«Значительная часть членов ОПС задействовалась в период с 2020 по 2025 г. в противоправной деятельности ОПС «Меликяна» (в феврале 2025 г. привлечены к уголовной ответственности по ч. 1, 2 ст. 210, ч. 6 ст. 327.1, ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а также созданы условия для обращения в доход РФ имущества участников ОПС рыночной стоимостью 2,6 млрд руб.)»,— уточнили в УФСБ.

В отношении членов преступного сообщества, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия либо их использование». Шесть фигурантов заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

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