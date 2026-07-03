На Дону запустят первое производство противоградовой сетки за 276 млн рублей

В Ростовской области в 2027 году запустят первое российское производство противоградовой сетки для АПК. Инвестпроект стоимостью 276 млн руб. реализует ООО «Каменскхимволокно». Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На предприятии будет обеспечен полный цикл импортозамещающего производства: от нити до готового рулона. По информации губернатора, сейчас хозяйства используют или импортные аналоги, или продукцию из импортного сырья.

«Для сельского хозяйства это необходимое оснащение, которое снижает риск потери качества урожая. Сетка защищает сады и виноградники от града и других негативных природных факторов», — отметил Юрий Слюсарь.

Для реализации проекта компания привлечет льготный кредит от Федерального фонда развития промышленности. Экспертный совет фонда уже одобрил инициативу, и сейчас идет оформление необходимых документов для заключения контракта.

Запустить производство планируют в 2027 году. На новой площадке будет создано более десяти рабочих мест.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Каменскхимволокно» зарегистрировано в Каменске-Шахтинском 1 июля 2019 года. Компания занимается производством синтетического волокна. Бенефициаром выступает Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Дон». Уставный капитал составляет 1,7 млн руб.

Наталья Белоштейн