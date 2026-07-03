ИНСИТИ девелопмент построит на востоке Краснодара новый микрорайон КРТ на четыре тысячи жителей

ИНСИТИ девелопмент объявляет о строительстве нового микрорайона «Сюжеты» в восточной части столицы Кубани. Проект войдет в состав городской агломерации «Новый Краснодар».

Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ Девелопмент

Микрорайон «Сюжеты» расположится в границах улиц им. Георгия Жукова, им. Юрия Радоняка, им. Геннадия Казаджиева и Восточный обход Краснодара. На площади 17 га разместятся четыре дома переменной этажности от 9 до 18 этажей. Микрорайон «Сюжеты» от ИНСИТИ девелопмент рассчитан на проживание порядка четырех тысяч человек.

Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ Девелопмент

Жителям микрорайона будут доступны два детских сада на 500 мест, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учеников, школа искусств, спортивно-игровой комплекс, спортивные площадки, прогулочный бульвар. Настоящим сердцем территории станет сквер со сценой. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрен собственный пункт полиции.

Фото: пресс-служба ГК ИНСИТИ Девелопмент

Сам микрорайон расположится в 30 минутах от парка «Краснодар» и 40 минутах от центра города.

Рекламодатель и застройщик: ООО СЗ «ИНСИТИ» (ИНН: 2311196416)

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