«Новые люди» определились с кандидатами в ЗакС Петербурга

Общегородской список партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга возглавили действующие депутаты парламента Дмитрий Панов и Ольга Герасина. Выборы депутатов восьмого созыва петербургского парламента пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Список кандидатов партия озвучила на пресс-конференции 3 июля, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы депутатов восьмого созыва петербургского парламента пройдут с 18 по 20 сентября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выборы депутатов восьмого созыва петербургского парламента пройдут с 18 по 20 сентября

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тройку замыкает заместитель генерального директора по взаимодействию с коммерческими и государственными структурами ООО «НГ-Энерго» Артем Николаев, который еще недавно был сторонником конкурирующей партии — «Единой России». В пятерку лидеров также вошли директор АНО «Развитие ракеточных видов спорта» Алексей Кузнецов и руководитель петербургского отделения партии Анастасия Васильева.

Также партия выдвинет кандидатов во всех 25 одномандатных округах города. Руководитель фракции «Новые люди» в седьмом созыве парламента Дмитрий Павлов («политический тяжеловес», как назвал его коллега Дмитрий Панов) возглавит региональную группу № 24.

Дмитрий Панов также будет пробовать свои силы на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Депутат вошел в тройку лидеров регионального списка от Петербурга, а также стал кандидатом по одномандатному округу №214.

Претендентов на предстоящие выборы в федеральный парламент «Новые люди» утвердили 1 июля. Всего 382 человека. В общефедеральную часть списка вошли три нынешних депутата: председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Список от Петербурга возглавил советник руководителя Росреестра Павел Корытников, на третьем — блогер и руководитель партийного комитета по развитию психологической помощи Вания Маркович.

Подробнее о подготовке партии к выборам в Госдуму в материале «Ъ» — «Новым» добавили новизны.

Надежда Ярмула