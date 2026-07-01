«Новым» добавили новизны

«Новые люди» 1 июля выдвинули кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму. В общефедеральную часть списка войдут три действующих депутата: председатель партии Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Судя по конфигурации списка, «Новые» рассчитывают не только сохранить большинство своих нынешних парламентариев, но и укрепить фракцию десятком новых фигур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев знает, где найти несколько дополнительных думских мандатов для «Новых людей»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Нечаев знает, где найти несколько дополнительных думских мандатов для «Новых людей»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Делегатов съезда «Новых людей» (НЛ) у входа по партийной традиции встречал робот. «Я вам не пухосос, я — блокосос!» — представлялась машина и заговорщически предлагала раздать немного интернета. Еще одним «амбассадором запрещенки» (хотя и бывшим) должен был стать рэпер Гуф (Алексей Долматов), но его приезд, к искреннему разочарованию хозяев и гостей форума, сорвался в последний момент. Партбилет за него получила сестра Ольга.

«Обилетили» и других звезд: солиста группы «Корни» Александра Бердникова и ведущих «Доброго утра» на Первом канале Полину Цветкову и Тимура Соловьева. «Такой замечательный цвет у партии (тиффани.— “Ъ”), но очень сложно было найти сорочку! Легче было заправиться»,— с досадой знающего телевизионщика признался господин Соловьев.

Неформальную часть мероприятия открывал проход будущей федеральной «тройки» — Алексея Нечаева, Сарданы Авксентьевой и Владислава Даванкова — сквозь стенды с презентацией ключевых партийных проектов. Докладывали ответственные за направления: Мария Марьясова (вовлечение инфлюенсеров), депутат Госдумы Александр Демин (защита бизнеса), его коллега Ксения Горячева (защита женщин).

Проекты рассчитаны на расширение электорального позиционирования НЛ, стремящейся перерасти нишевую повестку, объясняли партийцы в кулуарах.

Самым заметным из них, по мнению экспертов, стал «Манифест женщин России» госпожи Горячевой. В том, что такой документ ждут, она не сомневалась, сообщила депутат “Ъ”: «Потому что он основан не на наших иллюзиях, а на запросах, которые поступают в приемную».

Алексей Нечаев, выступая на съезде, вспомнил, как пять лет назад его спросили, что именно начинающий политик считает самой сложной задачей для только что родившейся партии. Он назвал две: пройти в Госдуму и «остаться самими собой».

«И неизвестно, какая была сложнее»,— признался господин Нечаев делегатам. И тогда, и сейчас задачей партийцев является продвижение «новой, живой политики», которая «чувствует время» и работает для людей, рассуждал председатель НЛ. Сентябрьское голосование, по его мнению,— это выбор не между партиями, а между «политикой страха» и «политикой доверия». \

«Выбор между страной, где чиновники называют людей "населением", и страной, где человек — это звучит гордо»,— неожиданно процитировал лидер правой партии «великого пролетарского писателя».

Помимо трех депутатов, составивших головную часть списка, ряд их коллег по фракции возглавит потенциально мандатоемкие региональные группы.

Например, Ярослав Самылин станет первым в Москве, Антон Ткачев — в Белгородской, Воронежской и Курской областях, Ксения Горячева — в Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях, Роза Чемерис — в Ленинградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях, Сангаджи Тарбаев — в Башкирии, Георгий Арапов — в Красноярском крае.

Часть крупных групп поведут на выборы заметные новички. Так, список на Дальнем Востоке возглавит экоактивист Ольга Степченко, в Нижегородской, Кировской и Рязанской областях — политолог Дарья Кислицына, в новых регионах, Крыму и Севастополе — телеведущая Полина Цветкова, в Волгоградской и Астраханской областях, а также Калмыкии — ветеран СВО Александр Зицер.

Успешного выступления в одномандатных округах партийцы, по данным “Ъ”, ожидают как минимум от ветерана Госдумы, экс-министра труда Оксаны Дмитриевой (Санкт-Петербург), в прошлый созыв выдвигавшейся от Партии роста, и Анны Скрозниковой (Ярославская область). Навязать борьбу конкурентам также способны политтехнолог Сергей Толмачев (Рязанская область) и бывшая глава аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова (Москва), полагают собеседники “Ъ” в партии. Госпоже Павлюченковой на съезде новой партии понравилось, поделилась она с “Ъ”: «Атмосфера буквально пропитана энергией свежести и заряженности на результат». Ту же «энергию свежести» отметили присутствовавшие на форуме политологи Евгений Минченко и Павел Склянчук.

В части позиционирования НЛ с обозначенным запросом на «нормализацию политики» и «снижение запретов» действуют электорально правильно, считает политтехнолог Дмитрий Еловский.

По его оценке, у партии есть шанс нарастить фракцию с нынешних 13 (без учета двух самовыдвиженцев) до примерно 20 человек. Помешать этим планам может «Единая Россия», свернувшая в ту же сторону. В то же время, рассуждает эксперт, НЛ «не хватает системы управления, более четких задач и команд внутри партийной системы». С одной стороны, это рождает креатив, с другой — не позволяет в ряде случаев «докрутить, дожать и доделать», заключает господин Еловский.

Григорий Лейба