«Новые люди» выставили петербургскую тройку

Партия «Новые люди» утвердила список кандидатов в Госдуму от Санкт-Петербурга. Региональную группу возглавил советник руководителя Росреестра Павел Корытников, вторым номером стал депутат городского ЗакСа Дмитрий Панов, третьим — блогер и руководитель партийного комитета по развитию психологической помощи Вания Маркович. В партии заявляют, что делают ставку на «сбалансированную команду» из действующих депутатов, чиновников и новых для федеральной политики кандидатов. 3 июля петербургское отделение «Новых людей» планирует провести конференцию по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как сообщил господин Панов, к процессу выдвижения кандидатов в Государственную думу они подошли «с сильной, сбалансированной командой»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Как сообщил господин Панов, к процессу выдвижения кандидатов в Государственную думу они подошли «с сильной, сбалансированной командой»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О выдвижении петербургской тройки стало известно 1 июля по итогам съезда партии. Как сообщил господин Панов, к процессу выдвижения кандидатов в Государственную думу они подошли «с сильной, сбалансированной командой». По его словам, в список вошли как действующие депутаты, так и новые для федеральной политики кандидаты, уже проявившие себя «в защите прав граждан, промышленности, логистике и медиапроизводстве».

Региональную группу возглавил Павел Корытников — советник главы Росреестра, ранее не участвовавший в крупных федеральных избирательных кампаниях. Дмитрий Панов назвал его «опытным специалистом, которому хорошо знакомы запросы петербуржцев». Сам господин Панов, занимающий второе место в списке, остается одной из наиболее узнаваемых фигур «Новых людей» в Петербурге. В нынешнем созыве ЗакСа он представляет фракцию партии и руководит ее общественным штабом. Третьим номером стала Вания Маркович, известная как блогер и руководитель партийного комитета по развитию психологической помощи.

Одновременно партия готовится к старту региональной кампании. Как сообщили в пресс-службе партии, 3 июля петербургское отделение проведет конференцию, на которой будут выдвинуты кандидаты в Заксобрание города. Их состав пока собеседниками «Ъ Северо-Запад» в партии не раскрывается.

«Новые люди» оказались одной из последних парламентских партий, завершивших формирование своих списков перед началом активной фазы кампании. Ранее съезды и конференции по выдвижению кандидатов провели КПРФ и «Единая Россия», последняя уже объявила, что 2 июля утвердит кандидатов на выборы в петербургский парламент.

Осенью жителям Петербурга предстоит одновременно избрать депутатов Государственной думы IX созыва и новый состав Законодательного собрания. Голосование пройдет по смешанной системе. В Госдуму будут избраны депутаты как по федеральным партийным спискам, так и по одномандатным округам, аналогичная модель используется и на выборах в городской парламент. Сейчас парламентские партии завершают выдвижение кандидатов, после чего начнется этап регистрации списков и одномандатников.

В действующем составе Законодательного собрания «Новые люди» представлены тремя депутатами, однако на предстоящих выборах рассчитывают расширить свое присутствие как в городском парламенте, так и в Государственной думе. На федеральном уровне партия также заявляет задачу увеличить численность своей фракции, позиционируя себя как альтернативу традиционным парламентским игрокам.

Полина Пучкова