В ОТЭКО наградили 196 сотрудников за многолетний добросовестный труд

Сто девяносто шесть сотрудников компании «ОТЭКО», являющейся оператором морских терминалов в порту Тамань, отмечены различными наградами за многолетний добросовестный труд, успешную реализацию приоритетных задач и вклад в развитие промышленности Таманского полуострова. Церемонии вручения благодарственных писем и почетных грамот прошли на собраниях трудовых коллективов и завершились масштабным мероприятием в Доме культуры «Юность» станицы Тамань с участием главы Темрюкского района Федора Бабенкова. Награждение также состоялось в московском офисе компании.

Фото: Анастасия Суворова

Благодарности глав Темрюкского района и Таманского сельского поселения получили 6 сотрудников и 3 подразделения ОТЭКО в полном составе — промышленные экологи, энергетики и пожарные — за серию профориентационных уроков в школах Таманского полуострова.

«Оглядываясь в прошлое, мы видим годы усердной работы, принесшей реальный результат — почти 20 лет назад буквально в чистом поле началось строительство наливного, а затем и навалочного терминалов. Сегодня мы гордимся признанными рекордами перевалки грузов и командной работой, все благодаря сильному коллективу. Однако надо смотреть вперед. Многократно убеждался в этом и твердо уверен: коллективу предприятия по плечу любые вызовы и амбициозные проекты»,— отмечает Сергей Торопов, заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО.

Высшей корпоративной награды — Почетной грамоты с занесением в Галерею почета — удостоены 16 работников наливного и навалочного терминалов. Имена 108 специалистов отмечены на Досках признания различных подразделений предприятия. Почетными грамотами за высокое мастерство и вклад в достижения компании награждены 56 сотрудников, в т.ч. из московского офиса.

Помощь ОТЭКО в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Таманском полуострове отмечена ведомственными наградами МЧС России. На торжественной церемонии сотрудникам компании вручены первые 10 медалей Министерства, в ближайшем будущем ожидается награждение других номинантов.

В общем списке награжденных — мастера ремонтно-строительных участков и матросы, электромонтеры и водители автотранспорта, стропальщики, машинисты тепловозов и различной спецтехники, пожарные, инженеры, докеры-механизаторы, водолазы и многие другие незаменимые портовые специалисты.