В России ищут самого уставшего человека

Туристическая компания из Краснодарского края объявила о поиске самого уставшего россиянина. Кандидаты, в наибольшей степени соответствующие характеристикам высшей степени усталости, получат проживание в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Экспертная команда разработала программу для определения человека, критически нуждающегося в полноценной перезагрузке. В тестировании предлагается ответить на вопросы о привычном ритме жизни и уровне повседневной нагрузки. В частности, речь идет о том, как давно человек был в полноценном отпуске, удается ли ему действительно отключаться на выходных и когда в последний раз он менял обстановку и видел море. При этом учтен уровень усталости и степень загрузки для совершеннолетних представителей всех профессий.

Инициатива появилась из наблюдения за тем, насколько привычной для многих стала постоянная усталость. Полноценный отдых люди часто откладывают, сокращают или формально берут, но продолжают оставаться в рабочих процессах и включаться в задачи даже во время отпуска. Так, по данным аналитического центра ВЦИОМ, две трети россиян устают еженедельно, а четверо из десяти — практически ежедневно. При этом источник напряжения все чаще кроется не в физических нагрузках, а в психологически тяжелых ситуациях и нервах на работе.

Экспертная комиссия изучит результаты тестирования и определит трех человек, наиболее остро нуждающихся в полноценной перезагрузке, которые получат приглашение на восстановление в Сочи. Часть времени пройдет в горах, а часть у моря, чтобы сменить ритм, обстановку и восстановиться.